Cibao Norte y Suroeste triunfan en el baloncesto masculino

La zona Cibao Norte y Suroeste lograron importantes triunfos en la continuación de la serie regular del baloncesto masculino de los juegos deportivos escolares nacionales que se desarrollan en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad.

El Cibao Norte contando con una buena actuación de Daneury Vidal que encestó 16 puntos que fue el héroe ofensivo de los orientados por el técnico Michael Marques derrotó 88-39 a la zona El Valle.

Secundaron a Marquez Ranier Peña con 13 puntos y 3 rebotes, y el versátil Yariel Vargas y Saúl Contreras con 11 puntos cada uno.

Por la zona El Valle los más destacados fueron Dayner Mejía con 14 puntos, Angel Soto encestó 10 y Janser Guerrero con 8.

En otro encuentro la zona Suroeste dominó 54-48 a la zona Metropolitana II sobresaliendo a la ofensiva Josué Medina con 22 puntos en tanto que por los derrotados el más destacado fue Deylin Candelario con 19 puntos.

Así mismo la zona Metropolitana I superó 68-53 a la zona Higuamo con una labor combinada de Fernando Peña y Jaiden Guillen que anotaron 16 y 13 puntos respectivamente mientras que por la zona del Higuamo sobresalió a la ofensiva Julio Rijo con 13 puntos y 12 rebotes.

En otro partido el Cibao Sur le gano 51-42 al Noroeste en un encuentro muy apretado desde el principio hasta el final.

Los mejores encestadores por el Cibao Sur Junior Cabrera con 22 puntos, Reylin Disla anotó 12 y Osmalvin Cabrera con 11 en tanto que por los derrotados el más destacado fue Yeison Vargas con 13.

La justa seguirá hoy a las nueve de la mañana en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo local con el esperado encuentro entre los quintetos zona Norte y Suroeste,y el noroeste se enfrenta a. Cibao Sur.