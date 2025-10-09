Angel Ovalles destaca el talento que poseen las Estrellas

Las Estrellas cuentan con el talento para llegar a la Serie Final del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el próximo 15 de octubre, afirmó este jueves su vicepresidente de operaciones de béisbol, Ángel Ovalles.

El ejecutivo de las Estrellas afirmó que ese equipo cuenta con el que está llamado a ser el cuerpo de lanzadores más estable del venidero campeonato y resaltó que al mismo se le añadieron importantes piezas, en la temporada muerta, vía agencia libre.

Entre esas piezas adicionales sobresalen los nombres de los lanzadores abridores Enny Romero (ganador del premio Lanzador del Año 2024-2025); Esmil Rogers (refuerzo en el pasado Round Robin); más los relevistas Pedro Strop y Jhan Maríñez.

Ovalles aseguró que las Estrellas tienen un cuerpo de lanzadores “sin cuestionamientos y con la capacidad de llevarnos hasta la última instancia del torneo”.

También destacó el talento entre los jugadores de posición, sobre el cual afirmó es de “un balance envidiable”, así como su profundidad.

El experimentado hombre de béisbol señaló que entre sus jugadores de posición, las Estrellas combinan buenas cualidades atléticas, velocidad en las bases y poder al bate. Elementos conjugados entre sus jugadores nativos e importados.

En su nómina de jugadores nativos las Estrellas cuentan con hombres como los jugadores del cuadro Robinson Canó –quien entrará a juego ya comenzado el campeonato-; Eguy Rosario; Miguel Sanó-recuperado de sus problemas de salud de la temporada pasada-; Euribiel Ángeles, Rodolfo Castro.

También el receptor Francisco Peña –firmado hace unos meses como agente libre-; el inicialista Rainer Núñez; los jardineros Magneuris Sierra y Raimel Tapia.

El equipo de la enseña verde ya tiene entrenando en el país a los importados Sean Nolin, Nate Antone (lanzadores abridores). También al inicialita y antesalista Josh Lester, al jardinero Nelson Velázquez, al receptor Carlos Martínez, al jugador del cuadro interior Coco Montes.

A ese grupo se les unirán en los próximos días los también importados Patrick Weigel, Tyler Adcock, Peyton Gray (relevistas); y el jardinero Ismael Munguía.

Ovalles emitió sus declaraciones en la conferencia de prensa en la cual las Estrellas ofrecieron detalles sobre su participación en el venidero torneo de béisbol profesional en el país.

El encuentro con los periodistas tuvo lugar en la sala de prensa del Estadio Tetelo Vargas.