Toronto celebra, Nueva York llora

La victoria de los Azulejos de Toronto en el cuarto juego de la Serie Divisional provoca que haya terminado la fiesta para los Yanquis, el equipo más popular del beisbol.

Pero, del otro lado, continúa el baile para Vladimir Guerrero Jr. y Toronto, que irán ahora a disputar el título de la liga ante Seattle o Detroit, que se la juegan este viernes.

El joven Cam Schlittler, el hombre que dominó a Boston la semana pasada, esta vez tiró 6.1 innings de 8 hits y 4 carreras, con solo dos ponches. No estuvo bien, y por ahí se coló la derrota de su equipo.

Vladimir Jr. remolcó la primera vuelta en el primer inning con sencillo, coronando una tremenda actuación en la serie. En 16 turnos pegó 9 hits, 3 jonrones, 9 empujadas y OPS en 1,700, poco usual.

Esto no afectará al manager Aaron Boone, quien se salvó por haber eliminado a Boston.

Vacantes de managers

¿Qué se necesita para ser manager de Grandes Ligas, cómo funciona el sistema de contratación? Los detalles indican que en estos tiempos hay una nueva movilidad.

Debido a la existencia del departamento de “Operaciones de Beisbol” y analíticas, cada equipo ahora suma unos 20 empleados en distintos renglones, es decir que la nómina ha aumentado muchísimo.

¿Y qué había antes? El gerente general con uno o dos asistentes, y por lo regular un presidente ejecutivo o el propio dueño, que son distintos. Pero, en la búsqueda del manager la batuta la tenía el gerente y sus asistentes, muy pocos.

Ahora, me dicen que en una entrevista a los candidatos participan unas 15 personas, y todos haciendo preguntas muy diversas, incluyendo cómo reaccionaría en determinadas situaciones o jugadas. Esa es la moda más común.

En estos momentos hay muchas vacantes para el puesto de manager.

Están disponibles los Orioles de Baltimore, que cancelaron a su dirigente de los últimos años Brandon Hyde, quien tenía marca de 15-28 a ese instante. Pusieron un coach interino, dejaron terminar la campaña con 75-87, y ahora miran hacia el 2026. Finalizaron en el sótano de la División Este.

En la Liga Americana, también los Angelinos de Los Angeles tuvieron grandes problemas con su manager Ron Washington debido a problemas de salud (asuntos cardíacos). El se retiró a mitad de campaña, y también siguieron con un interino. Su record fue de 72-90, también en el sótano del grupo Oeste. Ahora buscan nuevo timonel.

Texas Rangers y su manager de los últimos tres años Bruce Bochy, rompieron relaciones en forma amistosa. Bochy también enfrentaba problemas de salud, se había retirado en 2019 de los Gigantes de San Francisco, con quienes ganó tres series mundiales. Atendió un llamado de Texas en 2023 y ganó la Serie Mundial de ese año… Inmediato a hacer el anuncio de Bochy, el equipo nombró a Skit Schumaker, antiguo infielder y ex manager de los Marlins de Miami 2023-24-.

Los Mellizos de Minnesota cancelaron al dirigente Rocco Baldelli, quien tenía 7 años en el puesto. El equipo terminó con 72-90.

También están sin manager los Bravos de Atlanta. Brian Snitker fue cancelado tras 10 años de dirigente, y un 2025 con marca de 76-86.. Y finalmente los Nacionales de Washington salieron de Dave Martínez, con 8 años de manager allí. El venezolano Miguel Cairo fue dirigente interino, pero parece que no hay negociaciones con su persona.

LOS DOMINICANOS: Es decir que hay muchos puestos disponibles, y el único nombre que se cita entre los dominicanos es Albert Pujols, quien nunca ha dirigido en MLB. Ha sido anunciado para ser entrevistado, junto al antiguo jardinero Torii Hunter.

Hay dos figuras relevantes como son Manny Acta, manager de banca con los Marineros de Seattle, y Luis Rojas, coach de tercera con los Yanquis.

Es posible que estos puestos sean ocupados en las próximas semanas.

REACCIONES: Los Tigres de Detroit reaccionan, y ganan el cuarto juego ante los Marineros de Seattle, provocando un 5to. y decisivo partido. El triunfo de este miércoles fue por pizarra de 9-3 y los bates de Detroit sonaron al ritmo de 3 jonrones: Javier Báez, Riley Greene y el venezolano Gleyber Torres.. Ahora, cada club ha ganado y perdido en casa, y la definición llegará el viernes en Seattle.

Los Tigres dependerán de su estelar zurdoTarik Skubal, quien ya lanzó el día inaugural de esta serie. Fue castigado por dos jonrones del dominicano Jorge Polanco. El año pasado, Skubal también lanzó un 5to. juego decisivo para Detroit vs. Cleveland, pero no le fue nada bien. Ese juego se decidió por grand slam de Lane Thomas, a Skubal, en el 5to. inning.

En el partido de este miércoles, Julio Rodríguez y Jorge Polanco fallaron 4 veces cada uno. El martes se fueron de 9-0, es decir que no han dado hit en los últimos 17 turnos. Julio recibió par de ponches y Polanco 3. El juego tuvo duración de 2 horas 55 minutos con asistencia de 37,069 en el Comérica Park.

Chicago Cubs venció a Milwaukee 4 por 3, la serie se pone 2-1 y este jueves va el 4to. choque.