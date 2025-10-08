Miderec entrega 95 millones al COD para preparación de los atletas

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó este miércoles a las autoridades olímpicas RD$95,650,000 para la preparación de la delegación dominicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y otros RD$55,000,000 para la que competirá en los Juegos Bolivarianos de este año en Perú.

Cruz realizó la entrega al presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, en presencia de presidentes y otros directivos de las federaciones deportivas.

Dijo sentirse orgulloso de haber cumplido con lo prometido al asumir el Ministerio de Deportes, cuando contactó a Bautista para impulsar el desarrollo del deporte en el país.

“Hoy estamos entregando 95 millones 650 mil pesos para completar los 315 millones que prometimos para la preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que realizaremos con gran éxito”, expresó el ministro Cruz.

El titular de Deportes llamó a la unidad del movimiento deportivo dominicano.

“Creo firmemente en sumar y no en restar. La unidad nos permite avanzar con fuerza y lograr resultados que beneficien a los atletas dominicanos. Juntos podemos construir y mejorar la calidad de nuestro deporte”, puntualizó.

Cruz destacó el reciente anuncio del presidente Luis Abinader, de destinar RD$2,000 millones para construir, reconstruir y remozar decenas de obras deportivas en todo el país.

Mientras, Bautista agradeció la entrega de los fondos y señaló que desde su llegada al Ministerio de Deportes, Cruz se interesó de inmediato en disponer de los recursos necesarios para la preparación de los atletas.

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, en Perú, se celebrarán del sábado 22 de noviembre al domingo 7 de diciembre de 2025.