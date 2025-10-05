Zach McKinstry decide con imparable la victoria de Detroit sobre los Marineros en extradas extras

Zach McKinstry apostaba a que Carlos Vargas le lanzaría un sinker, y eso fue precisamente lo que el tercera base estelar recibió.

McKinstry conectó un sencillo que impulsó la carrera del desempate con dos outs en la undécima entrada y los Tigres de Detroit superaron el sábado 3-2 a los Marineros de Seattle en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana.

Kerry Carpenter conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada por los Tigres, quienes desperdiciaron una gran ventaja en la División Central de la Liga Americana y casi colapsaron al final de la campaña, antes de colarse en los playoffs.

Después de ganar su serie de comodines contra Cleveland, pueden tomar una ventaja dominante de 2-0 en este enfrentamiento al mejor de cinco contra Seattle, el campeón del Oeste de la Liga Americana. El as dominante Tarik Skubal estará en el montículo el domingo.

“Todo el año, he sentido que estábamos o abajo o arriba”, dijo McKinstry. “Estamos arriba ahora, y estamos consiguiendo muchas victorias. Las cosas están saliendo a nuestro favor”.

En el primer juego de entradas extra de esta postemporada, McKinstry aprovechó el primer lanzamiento que le hizo el dominicano Vargas, un sinker a 99,6 mph, y lo conectó por el centro para empujar a Spencer Torkelson desde la segunda base.

“Estaba un poco inclinado a que había 80% de probabilidad de que él lanzara de dos costuras. Y sólo me inclinaba hacia eso y sabía lo que iba a lanzar allí”, dijo McKinstry. “Solo traté de atacar temprano”.

Torkelson, quien recibió una base por bolas al inicio de la undécima entrada, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado de Vargas más temprano en el inning.

A diferencia de la temporada regular , no hay un corredor automático colocado en segunda base para comenzar las entradas extra en la postemporada.

Fue la segunda derrota consecutiva de los Marineros en casa en juegos de postemporada que se han ido a entradas extra. Fueron vencidos 1-0 por Houston en 18 innings el 15 de octubre de 2022 .

Will Vest trabajó dos entradas perfectas para la victoria , y el venezolano Keider Montero consiguió tres outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas. Montero extendió el inicio en blanco de su carrera en la postemporada y puso el toque final a siete entradas cubiertas por el bullpen de Detroit con pelota de una carrera.

Los Marineros tomaron la delantera primero, gracias a un jonrón en solitario del dominicano Julio Rodríguez en la cuarta entrada. Rodríguez, recién salido de su segunda temporada con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas, prendió una recta de cuatro costuras del novato Troy Melton, quien estaba haciendo apenas la quinta apertura en su carrera.

Sin embargo, la ventaja de Seattle no duró mucho. Carpenter capitalizó una recta elevada del derecho George Kirby en una cuenta de dos strikes, depositándola en las gradas del jardín derecho para dar a los Tigres una ventaja de 2-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres se fue de 5-1.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena anotó una carrera. El dominicano Julio Rodríguez fue el más destacado a la ofensiva con 3 hits, una anotada y dos producidas en cinco turnos al bat.