Vladdy Jr y el inicio de su gran show ofensivo frente a los Yankees

Saluden a Playoff Vladdy. Valió la pena la espera.

En su primer turno al bate en la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees, Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer jonrón de su carrera en postemporada: un batazo imponente al jardín izquierdo que tardó en caer en el bullpen de los Blue Jays mientras Guerrero recorría las bases. ¡Menudo momento para el rostro de la franquicia!

La victoria de los Blue Jays por 10-1 , la primera victoria de postemporada de esta organización desde el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016, inclina inmediatamente la serie a su favor. También es la primera victoria de postemporada de la carrera de Guerrero, y aunque aún planea conseguir 10 más para traer un trofeo de la Serie Mundial a Canadá, el sábado en el Rogers Centre fue un buen comienzo y una declaración importante.

En la historia de la postemporada, los equipos que ganan el primer partido de cualquier serie al mejor de cinco han ganado la serie 113 de 156 veces (72,4%). En las Series Divisionales con el formato actual de 2-2-1, los equipos que ganan el primer partido en casa han avanzado 40 de 54 veces (74,1%).

Vladdy tampoco había conectado jonrón desde el 5 de septiembre, y después de eso, había registrado un OPS de tan solo .592 en la recta final, mientras los Blue Jays rozaban la posibilidad de ceder la División Este de la Liga Americana a los Yankees. Si los Blue Jays finalmente quieren cambiar la balanza en la poderosa división del béisbol, debe empezar y terminar con Guerrero, el hombre de $500 millones que ha estado esperando un swing como este en un escenario como este.

"Vlad se sentía un poco diferente hoy", dijo el mánager John Schneider, esbozando una leve sonrisa.

Schneider conoce a Guerrero desde las ligas menores. Le ha lanzado 100,000 lanzamientos en prácticas de bateo a lo largo de los años, balanceándose, lanzamiento tras lanzamiento, viendo a uno de los bateadores más talentosos del planeta apalearlo. Por eso, aunque Schneider insinuaba en los últimos días que algo se estaba gestando con Guerrero, no eran solo palabras del entrenador. Schneider, desde hace mucho tiempo el confidente de Guerrero, tenía un presentimiento.

Todo parecía diferente también. Esta fue la versión más centrada y decidida de Guerrero que hemos visto en 2025, quizás en toda su carrera.

Minutos después de conectar su jonrón, realizó una increíble jugada defensiva, lanzándose para atrapar un bate roto antes de correr de vuelta a su base para conectar un doblete contra el corredor. Sin embargo, vimos la verdadera grandeza de Guerrero en un par de jugadas de las que nadie hablará mañana.

Cuando Anthony Santander conectó un sencillo en la séptima entrada para poner corredores en las esquinas, Guerrero saltó al campo para celebrar y comenzó a golpear con sus poderosos puños la barandilla del dugout mientras todo el dugout de los Yankees permanecía sentado sin energía. Más tarde en la entrada, Guerrero se encontró en cuenta de 3-0 con un corredor en tercera, y al hacer contacto con lo que claramente era un elevado sin amenaza, salió de la caja de bateo con el puño cerrado , celebrando un buen trabajo por encima de los elogios individuales.

Este es el equipo de Guerrero. Siempre ha querido ganar, pero esta vez, parece que necesita ganar.

"Me dije a mí mismo: '¿Sabes qué? Voy a ser yo mismo'", explicó Guerrero a través de un intérprete del club. "Voy a salir al campo, darlo todo y disfrutar del partido".

Guerrero lo empezó todo. Sí, la excelente actuación de Kevin Gausman como lanzador impulsó a los Blue Jays y sí, los dos jonrones de Alejandro Kirk fueron momentos increíbles , pero Guerrero convirtió esto en un partido de béisbol de los Toronto Blue Jays antes de que los Yankees pudieran siquiera acomodarse.

“De verdad le encanta ser un Azulejo de Toronto”, dijo George Springer. “Le encanta estar aquí, ama el país, ama a su familia, ama a la afición”.