El Valle triunfa en lucha y futsal, pasa a dominar los Juegos Escolares

La Zona El Valle, conformada por Azua y San Juan de la Maguana, dio una sólida demostración al ocupar el primer lugar en el torneo de lucha celebrado en el Club Máximo Gómez como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se realizan en esta ciudad.

La Zona El Valle conquistó un total de nueve medallas de oro, tres de plata y una de bronce, para un total de 13 preseas, resultado que le valió escalar a lo más alto del medallero general de la cita multideportiva escolar.

El Valle escaló a la cima de la tabla general al llegar a 15 medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce, para un total de 31 preseas, desplazando a la Zona Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo), que pasó a ocupar el segundo lugar con 12 metales dorados, 14 de plata y 18 de bronce (44 en total).

El Higuamo (San Pedro de Macorís e Higüey) ocupa la tercera plaza, con 29 medallas, incluidas 10 de oro, cuatro de plata y 15 de bronce, en tanto que El Suroeste (Barahona y Neyba) está en el cuarto puesto con nueve metales dorados, 12 de plata y 15 de bronce (36).

El quinto puesto está en poder del Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), que mejoró tres puestos al llegar a seis medallas de oro, cinco de plata y 13 de bronce, mientras que Cibao Sur (La Vega, Sánchez Ramírez) manda en la sexta posición, con cinco medallas de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, y la Metropolitana I (Distrito Nacional, San Cristóbal) se apoderó del séptimo peldaño con cuatro oros, 10 platas y 16 de bronce.

El octavo lugar corresponde al Noroeste (Valverde Mao, Montecristi), que tiene tres oros, cuatro preseas de plata y tres de bronce, mientras que Cibao Norte (Santo Domingo, Puerto Plata), figura en el noveno lugar con dos medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

El Valle, primer lugar torneo lucha juegos escolares

Con un total de 13 medallas, incluidas nueve de oro, tres de plata y una de bronce, El Valle (Azua y San Juan), ocupó el primer lugar general del torneo de lucha celebrado en el club Máximo Gómez como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025.

La zona Noroeste (Mao y Montecristi), concluyó en el segundo puesto al conseguir tres oros y par de plata, mientras que el tercer lugar correspondió a la Zona Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo), que se hizo de 14 preseas (dos de oro, seis de plata e igual cantidad de bronce).

El Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís) quedó en el cuarto peldaño con dos oros y un bronce, en tanto que Metropolitana I (Distrito Nacional y San Cristóbal) logró el quinto lugar tras hacerse de un oro, dos platas y siete bronces.

El Suroeste (Barahona y Neyba), con cuatro preseas de plata y tres de bronce, obtuvo el sexto puesto, y Cibao Sur (La Vega, Sánchez Ramírez) terminó en el séptimo lugar con tres metales de bronce.

El Higuamo ganó el boxeo Juegos Deportivos 2025

La Zona Higuamo (Higüey y San Pedro) ocupó el primer lugar del torneo de boxeo de los Juegos Deportivos Escolares celebrado en la cancha Pedro Emilio Reyes del sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.

La delegación verde tuvo un gran empuje en la última fecha al obtener seis medallas de oro y tres de plata, siendo escoltada por la zona Metropolitana II (Distrito Nacional y San Cristóbal), con tres preseas de oro, tres de plata y una de bronce, en tanto que El Valle (Azua y San Juan) finalizó en el tercer puesto, con dos metales dorados, tres de plata y par de bronce.

El Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), logró el cuarto puesto general con una presea de oro, una plata y cuatro de bronce, en tanto que Cibao Sur (La Vega-Sánchez Ramírez) quedó en el quinto peldaño, con un oro y cuatro metales de bronce.

El sexto puesto recayó sobre Cibao Norte, con dos preseas de plata y cinco de bronce, mientras que El Noroeste firmó un séptimo lugar con par de bronces.

El Higuamo dominó la rama femenina, con tres medallas de oro, al igual que en masculino, donde alcanzó tres preseas doradas, tres medallas de plata y dos de bronce.

La Metropolitana II quedó en segundo lugar en masculino, con tres preseas doradas, dos de plata y una de bronce, mientras que en masculino quedó cuarto, con una plata.

Ajedrez

Cibao Norte barre con los oros ajedrez Juegos Escolares

LA VEGA. La Zona Cibao Norte exhibició su dominio en el ajedrez al apoderarse de las dos medallas de oro tanto en masculino como en femenino en las competencias por equipos celebradas en el Tempo de la Fama Vegano como parte de los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

Para alzarse con el metal dorado, la representación femenina de Cibao Norte superó a su similar del Suroeste, que se quedó con la presea de plata, mientras que el bronce recayó sobre Metropolitana I.

En masculino, Cibao Norte doblegó a Cibao Sur, para ocupar el primer peldaño de varones. El bronce lo obtuvo la representación Metropolitana I.

Ángel Sebastián Lara Santos, campeón de los pasados Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, miembro de la representación de la zona Metropolitana I, fue premiado como mejor tablero masculino, junto a Johan Steven Mejía, de la Zona El Valle, así como Sahiean Polanco, de Cibao Norte, y Emmanuel Batista, de Cibao Sur.

Zona oro plata bronce total

El Valle 15 9 7 31

Metropolitana II 12 14 18 44

Higuamo 10 4 15 29

Suroeste 9 12 15 36

Nordeste 6 5 13 24

Cibao Sur 5 4 11 20

Metropolitana I 4 10 16 30

Cibao Noroeste 3 4 3 10

Cibao Norte 2 4 7 13

NOTA: No incluye la jornada del domingo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Voleibol femenino

Zona Metropolitana I repite corona voleibol femenino XI JEDN

VILLA TAPIA. El sexteto representativo de la Zona Metropolitana I se impuso 2 sets por 0 ante su similar del Suroeste, en el partido final del Torneo de Voleibol Femenino celebrado en el Polideportivo Fedevita como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales (JEDN).

Con la victoria, las capitalinas conquistaron el título de campeonas, llevándose la copa de primer lugar y la medalla de oro del evento.

El equipo de voleibol de Metropolitana I retuvo la corona que obtuvo en los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales, donde obtuvo un triunfo por 2-0 (25-13, 25-13) sobre la Metropolitana II.

Para hacerse de la corona, las reinantes monarcas solo necesitaron dos sets, ambos con el mismo marcador de 25-17, dejando al equipo del Suroeste con la copa de subcampeón y la medalla de plata.

Leandry Almonte lideró la ofensiva de las campeonas, con 11 puntos, 11 ataques y 11 servicios efectivos, seguida por Yohanna Hernández con 8 puntos y 8 ataques, y Gabriela Cortorreal, quien contribuyó con 10 bloqueos.

Por las subcampeonas, Maryelin Cuello terminó con cuatro puntos, y Leidy Reyes, con dos tantos.

El Valle consigue el bronce

En el partido por la copa del tercer lugar, la Zona El Valle venció 2-1 a la Zona Metropolitana II. Los parciales finalizaron 21-25, 25-9 y 15-11 a favor de El Valle.

Las jugadoras más destacadas de El Valle fueron Yosmailyn Ramírez, con 11 puntos y 11 ataques, y Emilianny Rodríguez, con 5 bloqueos, 5 servicios efectivos, un punto y un ataque.

Por Metropolitana II, Iduaris Hernández terminó con 11 puntos y 10 en ataque, y Yaidanny Lorenzo, con 5 unidades y 4 servicios efectivos.