Los Dodgers encuentran en Roki Sasaki a su cerrador para los playoffs

Justo a tiempo para intentar conseguir un segundo título consecutivo de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles podrían haber encontrado a su cerrador.

Los Dodgers ya sabían lo que tenían en el as japonés Shohei Ohtani. Los Ángeles recurrió a su compatriota novato Roki Sasaki para cubrir el puesto de relevista de contención.

Una pequeña porción de la historia de los playoffs fue una manera perfecta de ganar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ohtani ponchó a nueve en seis entradas el sábado por la noche y Sasaki trabajó una novena entrada sin anotaciones en una victoria de 5-3 sobre los Filis de Filadelfia, convirtiéndolos en el primer abridor y relevista nacidos en Japón en obtener una victoria y un salvamento en el mismo juego de postemporada.

Sasaki, de 23 años, lanzó solo en 10 juegos esta temporada (ocho como titular) debido a una lesión en el hombro derecho que le costó una gran cantidad de tiempo en la lista de lesionados.

Con un bullpen de playoffs que ya incluye a los abridores Tyler Glasnow y Clayton Kershaw, el aclamado Sasaki ha hecho hábilmente el cambio a un rol de relevista.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, ha estado dispuesto a dejar volar la imaginación con Sasaki al principio de estos playoffs. El lanzador derecho superó las 100 mph con dos ponches en una entrada fulgurante para ayudar a Los Ángeles a vencer a los Rojos en la Serie de Comodines.

Permitió que un corredor llegara a la tercera base en la novena entrada el sábado, pero retiró al segunda base de los Filis, Bryson Stott, con un elevado de foul para sellar la victoria.

No está mal para un relevista nuevo.

“La dificultad de lanzar como relevista es que, estoy seguro, en la temporada regular, simplemente por la forma en que preparo, me toma un tiempo”, dijo Sasaki antes del primer partido. “En un formato de playoffs, creo que puedo hacerlo porque tengo la resistencia como lanzador abridor. Pero a lo largo de una temporada más larga, no creo que sea una forma sostenible de prepararme para lanzar cada partido de postemporada como relevista”.

Los Dodgers no contaron con un cerrador designado durante la temporada regular.

Así que le harán una prueba en octubre a Sasaki, quien firmó un contrato de ligas menores con los Dodgers en enero y recibió una bonificación por firmar de $6.5 millones por ser menor de 25 años y estar sujeto a las reglas internacionales de bonificación por firmar. Sasaki pasó las últimas cuatro temporadas en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Las expectativas eran altas para un lanzador que ha sido una fuerza dominante en cada parada de su carrera en rápido ascenso. Pero la lesión de hombro lo frenó y no salió de la lista de lesionados de 60 días hasta el 24 de septiembre. Hizo su primera aparición como relevista contra Arizona.

Los Dodgers sabían que tomaría tiempo generar confianza en Sasaki antes de que se convirtiera en una opción legítima en la novena.

“Se necesita tiempo para construir una relación. Se necesita tiempo para generar esa confianza”, dijo el sábado el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman. “Y a eso se suma un poco de dolor en el hombro, y creo que todo eso condujo a este proceso donde terminamos en una muy buena posición. Pero lleva tiempo”.

Parece que podría haber más oportunidades de salvamento en el futuro mientras los Dodgers intentan repetir como campeones de la Serie Mundial.

“Lo más importante fue que volviera a sentirse bien. Una vez que eso sucedió, pensamos: "Bueno, vamos a atacar el lanzamiento e intentar recuperarlo", dijo Friedman. "Nos llevó un tiempo, pero creo que una vez que vimos ese momento, fue cuando nos dimos cuenta de que esta es una opción muy viable para un lanzador con mucho talento que puede ayudarnos a conseguir outs muy importantes".