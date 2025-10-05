La DCNB realiza encuentro con niños y padres de la Escuela de Béisbol Vargas

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol realizó un extenso programa con la Escuela de Béisbol Vargas de Santo Domingo Este, que incluyó capacitación, charlas y la continuación de los registros a los diferentes programas y ligas, en el que participaron unos 10 entrenadores y mas de 70 niños y jóvenes.

Incluso, en el encuentro con el personal calificado en béisbol de la institución, estuvieron presentes una elevada cantidad de padres y familiares de los niños.

En la actividad con los infantes, Daniel Ramírez, sicólogo y coaching de extensa trayectoria laborando con una diversidad de atletas en diferentes disciplinas, tocó el tema de las decisiones que deben tomar los deportistas al momento de definirse por lo que aspiran a ser en la vida.

También le externó sobre el enfoque y la disciplina que deben llevar consigo desde el primer momento en que quieren abrazar la carrera de béisbol y otras que anhelan ejecutar en el discurrir del tiempo.

“El talento que poseen para el béisbol deben complementarlo con el hecho de mantener una disciplina 100 por ciento, de lo contrario tendrían un alto riesgo de fracasar”, expresó durante su intervención.

Felicitó el hecho de la amplia cantidad de padres que junto a sus hijos estuvieron bien atentos a las orientaciones que ofrecía.

De su lado, Diógenes De la Cruz, asistente del Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, hizo énfasis en el aspecto educativo, el cual representa uno de los principales postulados por lo que se rige la DCNB.

“Si juegan al béisbol y añoran alcanzar una firma para el profesionalismo, traten de hacerlo acompañado de mantener una excelente educación, esta es una dualidad que no falla y que pueden ejecutar sin problemas”, puntualizó De la Cruz, durante la actividad realizada en el estadio de béisbol Prado Orientral ubicado en esa demarcación.

Mientras, que Rafael Vargas, presidente de la Liga de Béisbol Vargas, entidad fundada en el 2018, agradeció el gesto de al DCNB de llegar hasta sus instalaciones para brindarle toda una mañana de entrenamientos, orientaciones educativas, así como registros de ligas y programas.

“Con sinceridad nos enorgullece su visita, es magnifica medida las que han adoptado de llegar hasta donde las ligas y traernos sus conocimientos en varias facetas”, expuso Vargas.

Los registros

La actividad contó con unas 10 ligas más que quedaron registradas en el amplio programa que ejecuta la DCNB con la licenciada Rosa María De la Cruz bajo la dirección.

Las Ligas que quedaron debidamente registradas fueron La Liga Cultural y Estrella del Grande, La Manuel Gatón, Liga Deportiva Estrella de Mora, Ayudanos con Cristo, Joyas de Cristo, Liga Anjelo Cordero, Team Lora.

Durante la actividad fueron entregadas varias cajas de pelotas por parte de los ejecutivos de la DCNB y también se realizó un operativo médico por parte de la Fundación Brioso.