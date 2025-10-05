Amanda Anisimova conquista el Abierto de China

La tercera cabeza de serie, Amanda Anisimova, se adjudicó el Abierto de China al vencer en la final del torneo de cancha dura el domingo por 6-0, 2-6, 6-2 a Linda Noskova.

Anisimova, quien terminó con la defensa del título de su compatriota estadounidense Coco Gauff en la semifinal del sábado, selló el partido con un golpe de revés ganador a la línea y se dejó caer de espaldas al ganar el trofeo por primera vez.

Su rival le presentó un desafío difícil, pero se quedó sin energía en las etapas finales de su encuentro, que duró una hora y 46 minutos.

Anisimova, subcampeona tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon este año y que ha ascendido al número cuatro en el ranking mundial, reclamó su segundo título WTA 1000 de la temporada.

Noskova, de 20 años, había salvado tres puntos de partido en las semifinales para convertirse en la jugadora checa más joven en avanzar hasta este punto en un evento WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.