Anuncian la edición 36 del torneo de basquet superior de Mao

Gran expectativa ha generado la versión 36 del Torneo de Baloncesto Superior de Mao, que está dedicado al ministro de deportes, el Ingeniero Kelvin Cruz, en el cual cinco equipos disputarán la Copa Alcaldía Municipal de Mao, dirigido por el honorable alcalde el licenciado Yohendy Jiménez.

Cuando los árbitros piten salto al centro el viernes 10 de octubre en el bajo techo del Complejo de Mao ’97 los clubes Tresi, Reyes de San Antonio, Hatico y Enriquillo retarán al campeón defensor, el Club Crers, para intentar arrebatarle la corona.

Durante la conferencia de prensa realizada en Morel Food Court de Mao, el presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Valverde (ABAVA), Edwin Rafael Díaz, felicitó a los clubes por el trabajo de preparación que han realizado. También celebró el remozamiento que se le hizo al Complejo Deportivo Mao 97 tras 28 años de espera.

Mientras el presidente del Comité Organizador, el licenciado Freddy Omar Núñez, agradeció el apoyo del alcalde y muy especialmente al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, a quien se le dedica el torneo por su apoyo al deporte en dicho municipio.

También agradeció el apoyo por las gestiones realizada en las instituciones del estado de nuestro Senador Dr. Odalis Rodríguez y nuestra Diputada Angela Rodríguez

Acompañado por Cristian Santos, Mariela Eloine Rodríguez, Edwin Díaz, quienes son miembros del comité organizador y Ariel Guzmán, director técnico del torneo, Núñez, anunció que se jugará los miércoles, viernes y sábados. Agregó que los partidos serán transmitidos por televisión y redes sociales, también valoró el remozamiento del pabellón de baloncesto del complejo Luis Julio Muñoz:

“Vamos a estrenar un pabellón de baloncesto y voleibol renovado, con todas las exigencias de una instalación de esa naturaleza. Nuestra gratitud eterna al ministerio de deporte, en la persona de su ministro Kelvin Cruz”.

El alcalde de Mao, el Lic. Yohendy Jiménez Bonilla, exhortó en sus palabras de bienvenida, a que el esfuerzo del comité organizador sea honrado con el apoyo de las autoridades para que el torneo se desarrolle al más alto nivel. Prometió que la alcaldía daría un apoyo mayor al del año pasado.

Entre las personalidades presentes estuvo el señor Alfredo Dorrejo, gerente general de cooperativa mamoncito, quien ha sido un fundamental para la preparación del torneo. Modesto Taveras, quien habló en representación de la Federación Dominicana de Baloncesto.

El tradicional torneo tendrá un juego de estrellas entre empresarios y comunicadores, además de un fan fest, competencias de triples y donqueos.