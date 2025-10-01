¿COMO LE HA IDO A MANNY MACHADO EN POSTEMPORADA?

Su carrera lleva la ruta para alcanzar la inmortalidad, pero en playoffs, Manny Machado no ha construido una historia como tal.

Su promedio de bateo en postemporada es 68 puntos (.211), menos en que en la campaña regular, (.279).

Aunque su cantidad de vuelacercas, 12 y remolcadas 29 quieren rondar la decencia en 15 series que ha disputado en su carrera de 14 campañas y que en postemporada inició en 2012 cuando con 19 años accionó con los Orioles, equipo que perdió un único partido frente a los Vigilantes de Texas en el viejo formato de disputar un solo partido para definir el ganador del Wild Card. En ese choque se fue de 3-1.

En siete de sus 14 series ha culminado con un average por debajo de .200 y en apenas dos el mismo ha ido más allá de la marca aristocrática, cuando bateo para .357 (14-5) en la Serie Divisional del 2022 con los Padres ante los Dodgers, con un vuelacercas y dos empujadas. Esa jornada fue ganada por San Diego 3-1. La otra fue en su primer desafío ante Texas cuando se fue de 3-1.

De sus 14 series, los conjunto a los cuales ha pertenecido exhiben foja de 7-7, mientras que la única vez que ha accionado en una Serie Mundial ocurrió en 2018 en la única ocasión en que vistió la camiseta de los Dodgers, equipo que cayó 4-1 ante los Medias Rojas de Boston.

En esa jornada bateó de 22-4 para un pírrico .182, sin extrabases y tres producidas. Tras ese evento se declaró agente libre y pactó por 10 años y 300 millones de dólares con los Padres.

Oportunidad de mejorar

En la actualidad, Machado se encuentra en un nuevo playoffs y tiene la oportunidad de mejorar sus registros en esta fase trascendental y tras un primer partido en que se fue de 3-0, en el segundo pudo hacer ruido y emular al pelotero que suma ya 369 vuelacercas y que conduce su vehículo hacia Cooperstown.

Machado con el partido 1-0 a favor de los Padres ante los Cubs engarzó un pitcheo de Shota Imanaga en el quinto episodio y sobrevoló la verja para aumentar a 3-0 la ventaja de los Frailes para que de esta forma culmine el encuentro.

Su ofensiva fue determinante para que San Diego conquistara la victoria y este jueves dispute con los Cubs el tercer y decisivo partido, en que el ganador chocará frente a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional, que estará pactada a un 5-3.

¿Cómo continuará el veterano antesalista?. Su bate es vital en el futuro de los Padres en este choque y el resto de lo que sería su destino, equipo de donde es su tercer hombre al palo.