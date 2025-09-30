¿Podrán las Aguilas volver a retomar su gran vuelo?

Desde la campaña 2020-21, el vuelo de las Aguilas Cibaeñas no ha sido tan elevado, como ha sido su costumbre durante años.

Incluso, ni siquiera han alcanzado una serie final tras ese evento recortado por la pandemia, hecho que preocupa a una franquicia acostumbrada a esos grandes momentos finales y que por ende le ha permitido levantar el trofeo en 22 ocasiones.

El torneo que inicia el próximo 15 de octubre representa una oportunidad más para que el equipo norteño retorne por sus fueros y alcance un nuevo trofeo para el disfrute de esa amplia afición cibaeña.

Un plantel renovado en muchos aspectos será el que presentarán las Aguilas en el terreno desde que reciban a los Gigantes en el famoso Nido aguilucho, en el que consiguieron foja de 14-11 en la serie regular de la pasada contienda.

Jugadores como Enny Romero, quien con marca de 6-1 con 1.24 de efectividad fue el pitcher del año, Jonathan Villar, Alexander Canario, Yairo Muñoz, Starlin Castro, Gilberto Celestino, Ramón Torres y otros, hoy no forman parte del plantel, empero son capaces de presentar un magnifico personal en el terreno.

Gian Guzmán, quien este año se entrena en la gerencia general, formando mancuerna con Rene Francisco, como vicepresidente de Operaciones, confía a plenitud en que la mezcla de veteranos y juventud pueden proporcionar dividendos favorables para beneficio del conjunto amarrillo.

Gian Guzmán, gerente general de Las Aguilas está esperanzado en el éxito del plantel.Fuente externa

“Contaremos con un combinado con mucho balance, con hombres quienes desde sus diferentes posiciones pueden proporcionarnos una buena cantidad de victorias”, expresó Gian tras conversar con Listín Diario vía telefónica.

Y al menos en la ofensiva, en ese renglón se refiere a la capacidad con la estaca de Adderlin Rodríguez, quien con sus ocho vuelacercas, 28 remolcadas, 22 anotadas y average de .323. Fue el Mas Valioso del pasado campeonato. Junto a él estarán, Juan Lagares, Jerar Encarnación, Leody Taveras, de retorno, Anthony García, Stewart Berroa, Andretti Cordero, además el cátcher recién llegado, Webster Rivas.

También cuando en su momento se integren peloteros como Ezequiel Durán, Cristhoper Morel, además de los importados, pueden conformar otro temible equipo cibaeño en la ofensiva, parecido al que el año pasado encabezó la vuelta regular en average con .264, hits 438; jonrones, 40; dobletes 81, anotadas 244.

“También tendremos varios talentos jóvenes quienes se convertirán en grandes tracciones para la fanaticada”, agregó Guzmán.

Y ahí citó a Leodalis De Vries, cotizado prospecto hoy de los Atléticos y de quien ya posee el permiso para que juegue varias semanas, Arturo Disla, Bladimir Restituyo, José Rodríguez, Rafael Morel, Edward Florentino.

Mientras que Víctor García Sued expresó hace unos días que el conjunto de este año presenta mucho balance, con profundidad en en los rengloes ofensivos , defensa y picheo. Veran a un conjunto cibaeño que como siempre dara mucha agua a beber”, sostuvo.

Importarán muchos pitcheos

La gerencia aguilucha espera traer unos siete u ocho lanzadores, esa parte será la que la que más buscarán fortalecer.

“Es una de las partes del juego que anhelamos fortalecer, a fin de tener mayor profundidad en todos los órdenes del pitcheo”, señaló Guzmán. Entre los nativos monticulistas sobresalen Dinelson Lamet.

José Ureña, Richard Rodríguez, William Jerez, Junior Fernández, Gerson Garabito, Marco Diplán. El club adquirió a Rafael Montero durante el receso y quien cuando se integre ocupará el puesto de cerrador, puesto que el año pasado asumió con los monarcas del Escogido, en que incluso rescató dos partidos en el Round Robin y tres en la final.

Con determinación, sagacidad y destreza, las Aguilas vienen con fortaleza con la misión de reencontrarse con la conquista de la corona