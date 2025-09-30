Jimmy Llibre gana las Clásicas 10 Horas de Atlanta en la legendaria pista de Road Atlanta

El piloto dominicano Jimmy Llibre se alzó con la victoria en la histórica pista de Road Atlanta, compitiendo en la serie Historic Sports Car Racing (HSR).

Llibre compartió volante con su compañero Ed Wheatley, a bordo del Porsche 991.2 GT3 R, en el evento Classic 10H / Atlanta Historics.

“Fue una gran oportunidad y experiencia, estoy muy agradecido con el señor Ed Wheatley por la confianza y la oportunidad de compartir pista. Haber conseguido la victoria en Road Atlanta es muy especial para mí y también sirve de preparación para mi campeonato en la Porsche Carrera Cup América”, expresó Jimmy Llibre, citado por un comunicado de prensa.

El joven piloto continuará con su calendario internacional el fin de semana del 8 de octubre, cuando dispute su próxima carrera en el campeonato.

Además, adelantó que en noviembre vivirá otro reto al participar por primera vez en la legendaria competencia de las 24 Horas de Daytona, uno de los eventos más emblemáticos y reconocidos del automovilismo mundial.

Con este triunfo, Llibre reafirma su compromiso de seguir representando a la República Dominicana en los escenarios internacionales más exigentes del automovilismo.