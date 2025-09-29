Bartolo Colón encabeza apertura torneo de softbol

Cada 15 de septiembre comienza en Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana, un espacio para reconocer las aportaciones de los hispanos en todos los ámbitos de la sociedad. Y en deportes, ese aporte ha sido inmenso.

La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc., a través de los años de su nacimiento (más de 30), es un referente de su influencia en la comunidad, con sus hazañas dentro del diamante, un símbolo de orgullo latino, resiliencia y pasión.

Y precisamente, una vez más, la FDDNY y su equipo de trabajo han alzado su voz con orgullo y han reforzado sus raíces, al dejar inaugurado ‘Los Juegos de la Comunidad de Béisbol y Sóftbol, al celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Un total de 16 equipos de sóftbol se dieron cita al parque #1, donde estaba el antiguo Yankee Stadium, para dejar inaugurado por todo el alto, el importante evento que lleva una especial dedicatoria al líder comunitario, deportista y empresario Roberto Rojas, quien fue homenajeado en la especial ceremonia que contó con la presencia del exlanzador de las Grandes Ligas, el mayor ganador entre los latinos, el dominicano Bartolo Colón, quien entregó el galardón a Rojas, junto al organizador Daniel Reyes.

El evento que se desarrollará por tres días, en la aen los diamantes del mencionado complejo deportivo, contó, además en la apertura con las palabras de Daniel Reyes y Roberto Rojas, este último agradeció la dedicatoria.

Pero antes se escucharon los himnos nacionales de los Estados Unidos y de la República Dominicana.

El atleta Chris García, dijo el mensaje de juramentación a los demás deportistas, quienes se comprometieron a participar con gallardía y lealtad.

El lanzamiento inaugural fue realizado por Roberto Rojas, mientras Bartolo Colón, fungía de bateador, Evarito Madrigal, receptor y José Ortiz, árbitro.

Los 16 equipos participantes en evento que se jugará con eliminación sencilla son: Los Cronistas, Sold Solución, Team Mazambula, Barberos 178, Votan 2 Chispa, Tropical, Team Pharmacy, Deportivo 1 y Deportivo 2.

También, Riverside 1, Riverside 2, Imperio, Ranchito, Barberos 171, Team Kapicúa y Los Necios.

El magno evento cuenta con el apoyo de SOMOS Community Care, Kennedy Car Service, Cibao Meat Products, Key Food y NewYork-Presbyterian.

De la misma manera tienes el patrocinio de Vieca Imports & Exports, Molina Healthcare, First Class Car & Limo Service, Dragón Master Autosound & Security, Salcedo Cargo Express, Consulado General de la República Dominicana en New York y Grand Slam Club.