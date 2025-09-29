33 peloteros dominicanos estarán en los playoffs de Grandes Ligas que inician este martes

Los playoffs de las Grandes Ligas inician este martes con una primera fase con las series de los comodines en que ocho conjuntos buscarán la supervivencia en cuatro series que estarán pactadas a un 3-2.

Desde la 1:08 de la tarde, los conjuntos buscarán triunfar en sus respectivas series, con los Tigres de Detroit visitando a los Guardianes, los Cachorros recibiendo desde las 3:08 de la tarde a los Padres, Los Medias Rojas viajando a Nueva Yor para medirse a los Yankees y los Dodgers serán anfitriones ante los Rojos de Cincinnati.

Como siempre un amplio contingente de dominicanos estarán en la postemporada de las Grandes Ligas, la cual culminará con la celebración de la Serie Mundial. He aquí los nombres.

Liga Americana

Yankees: Jasson Dominguez, Luis Gil, Austin Wells, Amed Rosario.

Boston: Brayan Bello

Toronto: Vladimir Guerrero Jr., Seranthony Domínguez y Yimi García.

Cleveland: José Ramírez, Angel Martínez, Yhokensy Noel, George Valera.

Detroit: Wenceel Pérez:

Seattle: Julio Rodríguez, Jorge Polanco, Luis Castillo, VGíctor Robles y Carlos Vargas.

Liga Nacional

San Diego: Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Randy Vásquez y Wandy Peralta.

Cachorros: Willi Castro, Carlos Santana.

Filadelfia: Chistopher Sánchez, Jhoan Durán.

Dodgers: Teoscar Hernández

Cincinnati: Elly de la Cruz, Santiago Espinal, Miguel Andújar y Noelvi Marte.

Milwaukee, Abner Uribe y Freddy Peralta.