Reuniones en equipo entre líderes jonroneros

La historia de Grandes Ligas registra que en tres ocasiones el pelotero que ha conquistado el campeonato de jonrones en una de las dos ligas ha sido traspasado en la temporada siguiente hacia el conjunto en que milita el líder de vuelacercas de la otra liga.

El primero de estos casos, algo extraño, fue el de Hank Greenberg, de los Tigres de Detroit en 1946, quien encabezó la Liga Americana con 44 bambinazos y al año siguiente fue traspasado a los Piratas de Pittsburgh, club que tenía en su equipo a Ralph Kiner, que había liderado la Liga Nacional en 1946 en vuelacercas con 23.

Dick Allen, de los Medias Blancas de Chicago en la temporada de 1974 encabezó la Americana en jonrones con 32 y fue cedido a los Filis de Filadelfia, equipo donde se encontraba el poderoso slugger Mike Schmidt, quien en esa estación fue líder de jonrones de la Nacional con 36 para integrar el dúo de tercero y cuarto bate. Y el otro traspaso fue el de Giancarlo Stanton desde los Marlins y quien encabezó la Nacional en vuelacercas con 59 en 2017 y luego al año siguiente fue negociado a los Yankees, equipo donde se encontraba Aaron Judge y quien había liderado la Liga Americana en este renglón en 2017 con 52 jonrones.

Anderson 4 juegos seguidos

Abriendo con jonrón

La brillante temporada de Brady Anderson, de los Orioles en 1996. La justa anterior apenas había conectado 59 extrabases, los cuales estuvieron diseminados en 33 dobles, 10 triples y 16 jonrones, pero en la siguiente estación estos registros se incrementaron de manera vertiginosa y fueron 92 los extrabases disparados, los cuales estuvieron divididos en 37 dobletes, cinco triples y 50 vuelacercas.

De estos hubo 34 batazos de cuatro bases más que los disparados el año anterior. Ese año, Anderson diseñó una hazaña de la cual solo el es dueño al disparar de jonrón en cuatro partidos seguidos como bateador abridor e iniciando cada choque. Este hecho lo legalizó en las siguientes fechas del mes de abril. El jueves 18 de 1996 en una derrota de Baltimore 10 – 7 contra Boston y Jamie Moyer produjo el primero de los cuatro, al día siguiente frente a los Rangers de Texas, que vencieron a Baltimore 26 – 7 volvió a disparar la pelota de jonrón en el primer acto esta vez contra Roger Pavlik, el sábado contra los propios Rangers produjo en la primera entrada su tercer jonrón en días seguido esta vez contra Kevin Gross y los Orioles cayeron de nuevo esta vez 8 – 3. En el séptimo inning de este juego, disparó un segundo cuadrangular de dos vueltas. Y el cuarto batazo de cuatro bases en juegos seguidos lo conectó el domingo 21 ante Texas contra Darren Oliver, este desafío también fue una derrota 9 – 6 para los Orioles.

¿Sabía usted que Ralph Kiner posee el récord de Grandes Ligas de más campañas seguidas liderando la liga en jonrones con siete?. Lo hizo desde 1946 a 1952.