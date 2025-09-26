Notas del torneo

En el final de la edición 2025 de las ligas mayores del béisbol, Aaron Judge reafirma su calidad como bateador al obtener la triple corona ofensiva porcentual. Se coronará como campeón de promedio de bateo, porcentaje de embasarse y slugging, con estupendos resultados. La vez anterior que un bateador consiguió el trío de lideratos en una temporada completa fue en 2019 cuando Christian Yelich con los Cerveceros alcanzó .329-.429-.671. En 2020 Juan Soto logró los tres cetros, pero esa fue la campaña afectada por la pandemia limitada a sesenta partidos por equipo. Judge es el primer jugador de los Yankees que concreta esta hazaña desde 1934 cuando Lou Gehrig acumuló .363-.465-.706. Solo ellos dos han logrado esa proeza jugando con la famosa franquicia de Nueva York.

El receptor Cal Raleigh de los Marineros establece una nueva marca de jonrones en una campaña para un jugador de su posición. De los sesenta que había disparado al amanecer del viernes, 49 fueron en partidos que defendía esa área. La oportunidad de llegar a los cincuenta está presente.

El campo corto de los Diamondback Geraldo Perdomo se ha revelado como un jugador que domina las cinco habilidades fundamentales que exige el juego. Su WAR de 6.7 solo está por debajo en la Liga Nacional de los 7.5 que ha sumado

Shohei Ohtani. Concentrado como jugador de posición el dominicano encabeza el circuito con su 6.8, seguido de Ohtani que tiene 6.4 y Juan Soto 6.3 Hay que señalar que el japonés no juega posición, es bateador designado y lanzador y a Soto le resta su limitada defensa, mientras a Perdomo esa destreza le suma, además que encabeza los torpederos en partidos defendiendo la posición.

Tiene credenciales para aspirar obtener el premio Cy Young de la Liga Nacional Cristopher Sánchez. Capitanea los lanzadores de ambas ligas en WAR con 7.7. Su principal rival para conseguir ese objetivo es Paul Skenes de los Piratas. Supera al dominicano en PCL, WHIP y SOxIL y su WAR es 7.6, pero Sánchez ha trabajado en nueve entradas más. Los resultados en este fin de semana serán vitales para inclinar la balanza.