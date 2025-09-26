Los Mets caen y ven en peligro su clasificación a los playoffs

Sandy Alcántara permitió dos carreras en más de siete entradas, Connor Norby disparó un jonrón y los Marlins de Miami remontaron para vencer el viernes 6-2 a los Mets de Nueva York.

Los Mets comenzaron el viernes un juego por delante de Cincinnati por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Xavier Edwards tuvo tres hits y Otto López conectó doble y sencillo para los Marlins.

Alcántara (11-12) se tranquilizó tras permitir el jonrón inicial de Francisco Lindor y el doblete productor de Pete Alonso en la primera entrada. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 permitió seis hits en las primeras tres entradas y luego retiró a 10 consecutivos antes de que Lindor recibiera base por bolas para abrir la octava entrada, lo que puso fin a su actuación.

Los Marlins acorralaron al abridor de los Mets, Brandon Sproat (0-2), durante una quinta entrada de seis carreras que remontó una desventaja de 2-0. Heriberto Hernández conectó un triple de dos carreras y anotó con un roletazo productor de Jakob Marsee. Xavier Edwards conectó un sencillo productor y el jonrón de dos carreras de Norby, como emergente, ante el relevista Gregory Soto coronó la explosión.

Cade Gibson relevó a Alcántara y consiguió los dos primeros outs de la octava. Tyler Phillips cerró la cuenta con el salvamento con cuatro outs después de que los Mets llenaran las bases en la octava.

El jonrón de Lindor en la primera entrada fue su undécimo jonrón de apertura de la temporada y el trigésimo primero de su carrera.

Sproat permitió cuatro carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas. Fue su cuarta apertura en su carrera desde que lo ascendieron de Triple-A el 7 de septiembre.

El tercera base de los Mets, Brett Baty, salió del juego en la segunda entrada debido a dolor en el costado.