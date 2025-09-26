Guardianes pierden, pero mantienen empate con Detroit en el liderato de la Central

Alejandro Osuna conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, el novato Jack Leiter igualó un récord personal con 10 ponches y los Rangers de Texas vencieron a Cleveland 7-3 el viernes por la noche.

Los Guardianes (86-74) permanecieron empatados con Detroit en el liderato de la División Central de la Liga Americana después de que los Medias Rojas de Boston remontaron para lograr una victoria de 4-3 sobre los Tigres.

Los Guardianes aún tienen un número mágico de dos (victorias y/o derrotas de Houston) para asegurar un puesto en la postemporada. Los Astros se enfrentaron a los Angelinos de Los Ángeles el viernes. Cleveland también tiene un número mágico de dos (victorias y/o derrotas de Detroit) para cerrar la división.

Si Cleveland y Detroit terminan empatados después de los juegos del domingo, los Guardianes ganarían la División Central de la Liga Americana debido a una ventaja de 8-5 en la serie de la temporada y albergarían una Serie de Comodines a partir del martes.

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras al jardín central en la primera entrada para los Guardianes, que han perdido juegos consecutivos por primera vez desde el 2 de septiembre.