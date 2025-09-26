La dupla dominicana triunfa en el Clásico de Voleibol de Playa Norceca

La dupla de República Dominicana conformada por Azmabeth Infante y Julibeth Payano salieron victoriosas en la primera jornada de la novena edición del Clásico de Voleibol de Playa Punta Cana Norceca.

Infante y Payano se impusieron a las salvadoreñas a Keiry Guzmán y Karla Tovar 2-0 (21-6, 21-7), en el torneo que se estará celebrando hasta el domingo.

En otros partidos, el representativo de Costa Rica que está integrado por Marcela Araya y Eugenia Ramírez derrotaron a Vernecia Caines y Verneeci Caimen, de Islas Vírgenes con marcados dos sets por cero (21-7, 21-11).

Mientras que Angélica Torres y María Ramírez (México) se impusieron dos sets por cero 2-0 (21-17, 21-17) al representativo de Canadá que lo integran Alison McKa y Darby Dunn (2-0 (21-8, 21-10).

Las acciones continúan este sábado con jornadas desde las 8:00 de la mañana en la playa Los Corales de esta localidad.

El tradicional evento cuenta con la presencia de atletas de más de 12 países entre los que se encuentran Islas Caimán, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Islas Vírgenes, Estados Unidos, el anfitrión República Dominicana, entre otros.

El evento, que cuenta con el aval de la Fedovoli, estará organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo, Marketing Sport Event, cuenta con el apoyo de la confederación Norceca, Alcaldía de Verón, ASOLESTE, entre otros.