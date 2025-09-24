Más de 100 hinchas de La Roma son arrestados previo a un partido de la Liga de Europa

Más de 100 hinchas de la Roma han sido arrestados en Niza antes del partido de la Liga Europa entre los dos equipos el miércoles.

Una violenta refriega se produjo la noche del martes, lanzándose proyectiles a los agentes de policía. Los aficionados del Niza supuestamente provocaron a sus homólogos de la Roma coreando “la Lazio es lo único que existe en Roma”. La Lazio es el acérrimo rival de la Roma en la capital italiana.

Se informó que los dos grupos de aficionados nunca llegaron a entrar en contacto ya que no pudieron romper los cordones policiales.

“Una fuerza de más de 200 efectivos, incluidas dos unidades móviles, ha sido desplegada en el centro de la ciudad de Niza desde ayer, para prevenir cualquier alteración del orden público y ha arrestado a 102 individuos identificados como ultras de la Roma en posesión de armas”, dijo la prefectura de la región en un comunicado.

“Estos individuos han sido puestos bajo custodia... Todas las armas encontradas han sido incautadas. La rápida y masiva intervención de las fuerzas de seguridad evitó cualquier daño físico o material”, añadió.

La prefectura del departamento de Alpes-Maritimes añadió que las fuerzas de seguridad uniformadas y de civil se movilizarán en un número aún mayor la noche del miércoles, con más de 400 oficiales involucrados, para “asegurar una presencia visible y disuasoria”.

Niza recibe a la Roma en el estadio Allianz Riviera en la ronda inaugural de partidos de la Liga Europa.

Hace tres años, 32 personas resultaron heridas en una pelea masiva entre ultras de Niza y el club alemán Colonia antes de un partido de la Conference League.