Cinco deportistas veganos serán exaltados a la Inmortalidad Deportiva Vegana, en acto a realizarse el domingo 28 de septiembre a las 10:00 A.M en el salón de exaltación del Templo de La Fama del Deportista. El ceremonial tendrá como presidente de honor al cronista deportivo vegano Lester McKenzie, anunció Francisco Peguero, presidente del Comité Permanente del Templo.

Lester es miembro de una honorable y respetada familia vegana dedicada la educación pública, a la comunicación y al servicio de la comunidad. Aunque radicó en La Romana por asuntos laborales Lester es hijo del reconocido maestro vegano conocido como el Sr. McKenzie y ha mantenido viva su identidad de vegano.

McKenzie ha desarrollado una exitosa carrera como cronista deportivo en el Este de país. Labora en la Cadena de los Toros del Este, en programas radiales y televisivos, en los medios nacionales y las redes o plataformas sociales. Además, es miembro del equipo de operaciones de Béisbol de la franquicia romanense.

El ceremonial iniciará a las 10: a.m. en el salón de exaltación del Templo Vegano y tendrá como actuantes una mezcla generacional de Atletas y dirigentes deportivos veganos del pasado y del presente responsables de la continuación del Olimpismo Vegano hoy y el mañana.

Los cinco a ser exaltados son el destacado cronista deportivo Rubén de Lara, como propulsor; Sócrates Cosme en Softbol, Tony