Los Leones inician este jueves sus entrenamientos para la venidera campaña invernal

Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, darán inicio este jueves 25 a sus prácticas oficiales, que por cuarto año consecutivo serán en el complejo de los Yankees de Nueva York, ubicado en Boca Chica.

El gerente general Carlos Peña se hará presente en la primera convocatoria, que comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá por dos horas.

Las prácticas de los 17 veces campeones nacionales serán encabezadas por Tony Díaz, asistente del mánager Alex Cintrón. En el caso de Cintrón, se integrará más adelante, ya que cumple compromisos en las Grandes Ligas con los Astros de Houston.

A Díaz le acompañarán el coach de banca Ramón Santiago, el instructor de bateo Jorge Mejía, el asistente del hitting coach Guadalupe Jabalera, el coach de inicialistas y jardineros Hirám Bocachica y el asistente del coach de pitcheo Hatuey Mendoza, además de otros coaches.

Para el primer entrenamiento, los Leones esperan nombres claves que ayudaron al equipo a conquistar la corona en la temporada pasada, así como también a jóvenes talentos que están llamados a aportar próximamente a la causa roja.

El primer partido de los Leones en la temporada otoño-invernal 2025-26, dedicada a Don Juan Marichal, será el miércoles 15 de octubre frente a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya.