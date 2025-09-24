Juegos Centroamericanos 2026 en RD romperán récord de entrega de medallas

Con la entrega de 3,244 medallas, la mayor cifra en toda la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la República Dominicana se prepara para ser sede por tercera ocasión de los Juegos Centroamericanos y Del Caribe.

“Este será el más grande certamen realizado”, de esta manera lo expresó el licenciado José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, durante el lanzamiento oficial de la campaña de los juegos, certamen que tendrán lugar el próximo año en Santo Domingo.

“Cada medalla será un símbolo, no sólo de triunfo deportivo, sino de la grandeza de nuestra región, Centroamérica y el Caribe”, sostuvo Monegro, quien aseguró que Santo Domingo marcará un antes y un después con la magnitud de esta cita deportiva.

Recordó que el país ya ha demostrado su capacidad en grandes eventos.

“Ya lo demostramos en 1974, cuando Wiche García Saleta nos hizo soñar a todos de que sí podíamos. Lo confirmamos en 1986 y volvimos a hacerlo en 2003 con los Juegos Panamericanos. Hoy, con orgullo inmenso, nos preparamos para recibir nuevamente en 2026 el mayor evento regional”, puntualizó.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a más de 6 mil atletas.

El programa deportivo contempla 483 pruebas, que abarcarán 40 deportes y 56 disciplinas, con un total de 63 modalidades masculinas, femeninas y mixtas.

Además, se espera que las competencias se celebren en varias sedes del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santiago, Bonao, Punta Cana y Cabarete.

Monegro aseguró que la organización trabaja con disciplina para garantizar excelencia.

“Tendremos el 90% de nuestras instalaciones deportivas concluidas. Esta ve no llegaremos a última hora, llegaremos preparados, seguros y confiados, porque sabemos que el éxito se construye con disciplina y determinación”.

Uno de los puntos más innovadores será la Villa Centroamericana, que contará con 150 edificios y ocho apartamentos cada uno.

Este proyecto se desarrolla junto al sector privado, bajo un modelo que permitirá que, tras los juegos, las edificaciones se conviertan en viviendas de bajo costo para familias dominicanas.

“Es sembrar la infraestructura. Es convertir una cita deportiva en una oportunidad de desarrollo social. Es un legado que marcará un antes y un después”, aseguró.

El presidente del Comité Organizador también destacó el respaldo del Gobierno dominicano y la visión de convertir estos juegos en un evento de referencia.

“Demostraremos que la República Dominicana puede organizar y brillar ante el mundo con gran dignidad. Estos juegos no serán unos más: serán los más grandes de la historia de la región”, concluyó.