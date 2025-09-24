Juan Soto dispara su vuelacercas 43, pero los Mets sucumben

Matt Shaw disparó un jonrón y tuvo tres hits, Michael Busch también conectó un jonrón y los Cachorros de Chicago pusieron fin a una racha de cinco derrotas, la mayor de la temporada, al aplastar el miércoles 10-3 a los Mets de Nueva York.

Matthew Boyd (14-8) lanzó pelota de dos hits en 5 1/3 entradas para ayudar a Chicago, clasificado a los playoffs, a consolidar su posición en el primer comodín de la Liga Nacional, con 2 1/2 juegos de ventaja sobre San Diego. A los Cubs les quedan cuatro juegos, mientras que a los Padres les quedan tres.

Juan Soto conectó su jonrón número 43 y Francisco Álvarez impulsó dos carreras, pero los Mets se limitaron a cuatro hits. Nueva York se mantuvo un juego por delante de Cincinnati en la pugna con Arizona por el último comodín de la Liga Nacional.

Boyd retiró a 12 de los primeros 13 bateadores de los Mets y no permitió un solo hit hasta que Mark Vientos conectó un sencillo al abrir la quinta. Daniel Palencia, quien regresó el miércoles de la lista de lesionados, siguió a Boyd y sacó los dos últimos outs de la sexta.

Aaron Civale lanzó tres entradas para su primer salvamento en su carrera.

Los Cachorros tomaron el control con una remontada de cinco carreras en la tercera entrada ante el novato Jonah Tong (2-3). El lanzador derecho de 22 años, en su quinta apertura en las mayores, recibió cinco carreras, siete hits y dos bases por bolas en poco más de dos entradas.

Shaw conectó jonrón al abrir la cuarta.

Álvarez conectó en la quinta entrada para reducir la ventaja a 6-2. Los Cachorros respondieron con dos carreras sucias en la parte baja de la entrada, y luego Busch conectó un jonrón de dos carreras en la sexta, su jonrón número 31 de la temporada.

Momento clave

Los primeros seis bateadores de los Cachorros se embasaron en la tercera entrada contra Tong antes de que Richard Lovelady entrara al relevo. El doble de Ian Happ con las bases llenas impulsó dos carreras. Moisés Ballesteros, Seiya Suzuki y Pete Crow-Armstrong siguieron con carreras impulsadas.