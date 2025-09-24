Los Gigantes del Cibao firman a Gary Sánchez

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del veterano receptor dominicano Gary Sánchez, un movimiento que fortalece de inmediato la experiencia y profundidad del conjunto para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Sánchez, nativo de Santo Domingo y de 32 años de edad, cuenta con 11 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, donde ha defendido la receptoría de los Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota, Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee, Padres de San Diego y Orioles de Baltimore. En la más reciente campaña de 2025, el receptor jugó 29 partidos con los Orioles de Baltimore antes de salir por lesión.

Durante su paso por los Yankees fue reconocido con dos convocatorias al Juego de Estrellas en 2017 y 2019, consolidándose como uno de los receptores más poderosos de su generación.

En la pelota invernal dominicana, Gary fue escogido por los Leones del Escogido en la primera ronda del sorteo de novatos del 2011.

Desde entonces ha participado en cinco campañas, vistiendo las camisetas tanto del Escogido como de los Toros del Este.

Palabras del presidente

El presidente de operaciones de los Gigantes del Cibao, Lic. Alfredo Acebal Rizek, manifestó su satisfacción por la llegada del estelar jugador.

“Gary Sánchez es un receptor de gran trayectoria y calidad, llega en muy buenas condiciones y sabemos que aportará su liderazgo y experiencia a nuestro equipo. Le damos la más cálida bienvenida a la familia de los Gigantes del Cibao”.