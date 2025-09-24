Cibao FC sube en el ranking de la Concacaf

- El Cibao, el más ganador y de los más emblemáticos de la LDF, se ubica segundo en el ranking de la Unión Caribeña de Fútbol –CFU, por sus siglas en inglés- y por encima de clubes que pertenecen a reputadas ligas de la región Concacaf.

Cibao, que sólo está por debajo del mundialmente conocido Violette haitiano y a pesar que pertenece a una liga dominicana de sólo diez años, supera clubes de altas ligas como la de Canadá y centroamericanas.

Cibao, que subió del 74 al 72° en Concacaf, está por encima de clubes de la Premier League canadiense (Wanderers y el Pacific); Sporting y Municipal Liberia (Costa Rica); Malacateco y Aurora (Guatemala), habiendo subido tres puntos este mes.

Cibao empató (1071 puntos) con el reconocido Tauro panameño y el York United (Canadá). Pero además, supera a los poderosos jamaicanos Cavalier (actual campeón regional) y Mount Pleasant, el Alianza salvadoreño, entre muchos otros grandes enclavados en la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe.

Sólo seis unidades separan a Cibal del gigante haitiano (1077), de acuerdo a la última actualización realizada por la Confederación Norte, Centroamérica y Caribeña de Fútbol.

Cibao fue el subcampeón en la Caribbean Cup 2024, y se ha mantenido en todo momento entre los más excelsos de su vecindario regional, además se convirtió este año en el único equipo dominicano que logra hacer tablas (1-1 ante el Chivas mexicano) en la Concachampions Cup, el mayor certamen concacafeño de clubes.

Una de las grandes virtudes que ha mostrado Cibao desde el 2017, cuando ganó su título caribeño, es la consistencia, siendo asiduo presente en los playoffs de la Caribbean Cup, incluso superando al propio Violette.

A Cibao le siguen distantes en Concacaf, y en la CFU los coterráneos Pantoja (13°) y la universidad OyM (15°) son los escoltas dominicanos del naranja en el Caribe. Moca aparece décimo noveno en la zona del Trópico.