Centro Caribe Sports se adapta a los nuevos desafíos con optimismo y compromisos

Con la presencia de 35 de los 37 Comités Olímpicos Nacionales miembros, se dio inicio a la Asamblea General de Centro Caribe Sports, que se celebró en el Salón Consular del Hotel El Embajador, en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante la sesión, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, aseguró que la organización se adapta a los nuevos desafíos con optimismo y compromiso. “Centro Caribe Sports se adapta a nuevos desafíos y asume con mucha esperanza la realización de sus juegos centenarios. Estamos agradecidos con los líderes regionales por el apoyo a cada programa de nuestra organización”, señaló.

Por su parte, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, reafirmó el compromiso del país con la organización del evento multideportivo más importante de la región.

“Queremos que Santo Domingo sea recordado como innovador”, expresó Monegro, destacando el esfuerzo que se realiza para garantizar unos juegos modernos, sostenibles y de gran impacto en la comunidad deportiva.

La jornada también contó con las palabras de la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry quien a través de un video subrayó la trascendencia del deporte en el contexto actual: “Hoy más que nunca los movimientos deportivos juegan un rol importante”, señaló, reconociendo la labor de Centro Caribe Sports en el fortalecimiento de la unidad y el desarrollo del olimpismo en la región.

La Asamblea General continuará con la discusión de temas clave para el futuro del deporte en Centroamérica y el Caribe, consolidando el camino hacia los Juegos Santo Domingo 2026 y reforzando el compromiso con los valores olímpicos y el desarrollo de los atletas.