Los Astros caen fuera de la zona de playoffs

Sucumben por cuarto partido seguido y ahora están un juego detrás de Detroit que posee el tercer puesto del Wild Card.

El dominicano Cristian Javier al momento de ser sacado del montículo por el dirigente Joe Espada en el choque en que los Astros cayeron 5-1 ante los Atléticos.fuente externa

Agencia APWest Sacramento

Los decaídos Astros de Houston cayeron de la posición que otorga el acceso a playoffs, al conseguir sólo tres hits contra Jeffrey Springs y tres relevistas de los Atléticos, quienes se impusieron el martes por 5-1. Houston (84-73) ha perdido cuatro encuentros consecutivos. Los Astros cayeron cuatro juegos detrás de Seattle, líder de la División Oeste de la Liga Americana, y un juego detrás de Detroit en la pugna por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Springs (11-11) trabajó cinco entradas, permitiendo una carrera con tres hits y dos bases por bolas. Tyler Ferguson, Justin Sterner y Michael Kelly se combinaron para lanzar cuatro entradas de relevo sin hits.

Jacob Wilson bateó de 2-2 con una impulsada y anotó dos veces por los Atléticos.

El abridor dominicano de los Astros, Cristian Javier (2-4), permitió cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas y dos tercios.

Nick Kurtz conectó un doble para iniciar la primera entrada y anotó cuando Brent Rooker se embasó por un error de fildeo de Javier con dos outs.

Wilson disparó un doble y anotó con un sencillo del boricua Darell Hernaiz cuando había dos outs en la cuarta entrada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0. El boricua Carlos Correa de 2-0. El mexicano Isaac Paredes de 4-0. Los dominicanos Yainer Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 3-1 con una remolcada.

