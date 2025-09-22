San Juan se corona campeón en la séptima versión del Torneo Nacional de Béisbol U8

La Liga Alex Reyes el representativo de San Juan de La Maguana venció 11-10 al combinado de Navarrete la tarde del domingo 21 de septiembre y de esta manera levantaron la gran “Copa Edwin Encarnación” que se disputaba en el VII Campeonato Nacional U8 que organizó la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) en el Estadio Rafael Amable Alvarado (Somlley) de la Base Aérea en San Isidro.

Un partido cargado de emoción que mantuvo a los presentes de pies en cada una de las cuatro entradas disputadas, el primera base de San Juan de la Maguana Sandy Jr. Escolastico fue el Jugador Más Valioso del evento, mientras que Alex Reyes se llevó a casa el reconocimiento de dirigente ganador.

La Liga Alex Reyes está situada en el corazón de Jínova del Municipio Juan Herrera, de la provincia de San Juan De La Maguana, tiene experiencia en los torneos de desarrollo y por invitación que realiza la Fedom y es que en 2022 fueron campeones pero en la categoría U10.

La Javilla sacó su artillería y venció por la vía del nocaut a La Romana 14 vueltas a 4 para quedarse con la medalla de bronce y el representativo del Este finalizó en cuarto lugar de la justa que inició el pasado domingo 14 con 48 equipos en el terreno de juego.

“Agradecer a Dios por esta importante victoria que llevaremos a Jínova con todo el corazón, también agradecer a cada uno de los padres de nuestros pequeños por confiar en el trabajo que venimos hacienda con sus hijos, y a la Fedom por que estos eventos por invitación nos abren las puertas a todos”, dijo Alex Reyes el dirigente campeón.

Las medallas y los trofeos fueron entregados por el titular de la Fedom, Juan Núñez, el director de deportes de la Fuerza Aérea Coronel Piloto Juan Diloné Zarzuela, Eriberto Miranda secretario general de la Fedom, el tesorero Arturo Brito, la secretaria de la mujer Eligna Rodríguez, también presentes los presidentes de asociaciones, Delfin Pérez (San Juan) y Jhony Ortiz (Peravia), así como Manuel Medina de ultramar.

Todos los encuentros se disfrutaron al máximo y a todo color a través de los canales de YouTube Fedobe Live y Mega Deportes RD, a su vez contaron con el respaldo del Grupo de Medios Panorama, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

La Fedom en la voz de su presidente, Juan Núñez, agradeció a los equipos participantes en la Copa Edwin Encarnación e hizo un llamado a que estén pendientes a las redes de la institución porque en los próximos días se estará anunciando el Campeonato Nacional U10 el mismo por invitación y que marca el cierre del programa de desarrollo para este 2025.