Un interesante experimento

Con sus altas y sus bajas, hay que saludar el esfuerzo realizado por los organizadores del partido celebrado el pasado sábado entre los clubes Mauricio Báez y Bameso que tuvo como escenario el Prudential Center en Newark, New Jersey.

Más allá de si haya resultado rentable o no -eso solo lo sabrán los responsables del montaje-, puede ser un primer paso para la que podría ser una nueva fuente de ingresos para los clubes del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional.

El hecho de que el encuentro contará para la tabla de posiciones es un agregado importante ya que no se trata de una exhibición si no de un choque con implicaciones en el real desarrollo del certamen.

Quizás la cancha le quedó grande en el aspecto de la capacidad ya que es sede de un equipo de la liga profesional de hockey sobre hielo y lo fue del equipo de los Nets de la NBA cuando estaban en New Jersey.

Afinar algunos aspectos de organización, cumplimiento de horarios y tal vez una cancha más cerca de los grandes conglomerados dominicanos en la Gran Ciudad podrían servir para mejorar la oferta.

Desde el punto de vista de la competencia en la cancha, ambos equipos cumplieron con la presencia de sus principales activos y no escatimaron esfuerzos a la hora de poner a su mejor personal disponible a luchar por el triunfo.

En definitiva ha sido un buen intento de acercar el tradicional torneo a la diáspora dominicana niuyorquina que, como todo en la vida, es perfectamente mejorable. Ojalá que los números les den a los organizadores y se pueda repetir y hasta ampliar en el futuro.

FASTBREAKS.- Se extrañó la presencia de Evaristo Pérez, a quien está dedicado el torneo, en la ceremonia inaugural en Nueva York... Un avance para la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA) el acuerdo que le permite vender los derechos de televisión. Puede ser algo inédito en el deporte profesional dominicano... También lo de la "acreditación" digital para los periodistas, comentaristas y cronistas deportivos que cubren las incidencias... Impresionantes inicios para Juan Miguel Suero con sus 31 puntos para Mauricio Báez en Nueva York, Juan Guerrero con sus 38 tantos y 15 rebotes en el triunfo viniendo de atrás de San Carlos sobre Rafael Barias, el 20-20 del refuerzo Maurice Watkins, de El Millón y el triple-doble del domínico-boricua William Cruz para Los Prados... Cual falta un poco más de un mes para el inicio de la NBA, todavía Al Horford y los Warriors de Golden State no han anunciado oficialmente su contrato debido a que no se ha resuelto el estatus de Jonathan Kuminga.