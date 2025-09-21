Trashon Burrel realiza un doble-doble y Bameso se impone al Mauricio Báez en el inicio del TBS

El club Bameso demostró su coraje al doblegar este sábado 102-92 al Mauricio Báez, en el partido de apertura del TBS Distrito 2025 disputado en la Arena Prudential Center, de la ciudad de Newark, en el Estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

El combinado de Bameso, dirigido por Julio Duquela, registra 1-0, mientras que el Mauricio al mando de Melvyn López marca 0-1, en la jornada inaugural que tuvo a su mejor hombre ofensivo en el refuerzo estadounidense Trashon Burrel, quien logró un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes, y tuvo el respaldo de James Feldeine con 22 tantos.

Otros que sobresalieron fueron el refuerzo sancristobalense Jassel Pérez con 18 encestes e Iván Gandia terminó con 17.

Por los mauricianos, Juan Miguel Suero encestó 31 puntos, atrapó siete rebotes y repartió cinco asistencias, su hermano mayor Gerardo Suero aportó 26 dígitos y tomó cinco pelotas, los refuerzos norteamericanos Tony Farmer marcó 10 unidades más nueve pelotas capturadas y Juguan Ligtfoot tuvo nueve encestes.

Sadiel Rojas de Bameso realiza un dispario ante la oposición de un juagdor de Mauricio Báez durante el partido inauguralfuente externa

De esta manera, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y el Comité Organizador del TBS Distrito 2025 hacen historia con el primer choque entre dos clubes superiores (Mauricio y Bameso) en suelo norteamericano y con oficialidad de calendario.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Primera mitad

Los bamesianos se adjudicaron la primera mitad del partido 48-42 sobre los mauricianos.

El primer período lo ganaron los de Villa Juana 24-23 y el segundo los del Barrio Mejoramiento Social dominaron de siete puntos, 25-18, con 15 puntos de Jassel Pérez, 11 tantos de Trashon Burrell y nueve de Ivan Gandia.

Por el Mauricio, los hermanos Gerardo y Juan Miguel Suero anotaron 16 y 12 puntos, respectivamente, mientras que Richard Bautista aportó seis unidades, cuatro rebotes más cinco asistencias.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 continúa este domingo 21 cuando las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato distrital que es el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, desde las 3:00 de la tarde.

A primera hora se enfrentarán los clubes El Millón y Los Prados, luego, a las 5:00 de la tarde, chocarán las escuadras de San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán los conjuntos de Rafael Barias y San Carlos.

Saque de honor

El ministro de Deportes Kelvin Cruz realizó el saque de honor previo al inicio del partido entre los clubes Mauricio Báez y Bameso, en la Arena Prudential Center, en Nueva Jersey.

Mauricio Báez y Bameso fueron los equipos finalistas de la versión de baloncesto superior distrital del año pasado y se alzaron con el campeonato los primeros.

Cruz estuvo acompañado de Luisin Mejia Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI); Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); y Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Así como, el coronel (PN) Diego Pesqueira, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina); José Monegro, presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2025; el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús -Chu- Vásquez; y Roberto Rojas, director general del montaje del “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.