Ben Rice dispara grand slam y los Yankees superan a los Orioles
Con su triunfo mantienen la presión que tienen con los Azulejos por el primer lugar en el Este de la Americana
El grand slam decisivo de Ben Rice en la parte alta de la décima entrada llevó a los Yankees de Nueva York a una victoria de 7-1 sobre los Orioles de Baltimore el domingo, manteniendo la presión sobre Toronto, que ocupa el primer lugar en la División Este de la Liga Americana.
Nueva York se mantuvo a dos juegos de los Azulejos —quienes ganaron en Kansas City— gracias a Rice, quien tuvo cuatro imparables e impulsó cinco carreras. Su batazo al jardín entre derecho y central en la 10ma entrada contra Keegan Akin rompió un empate a uno. Jazz Chisholm Jr. añadió un jonrón en solitario y Anthony Volpe un sencillo productor antes de que terminara la entrada.
Kade Strowd (0-1) sufrió la derrota después de ponchar a los tres bateadores en la novena y dar un boleto a Aaron Judge para comenzar la décima.
David Bednar (6-5), uno de los seis relevistas utilizados por Nueva York, se llevó la victoria.
El dominicano Samuel Basallo bateó un cuadrangular en la quinta para los Orioles, y Rice respondió con un sencillo productor en la entrada siguiente.
El abridor de Baltimore, Kyle Bradish, aceptó una carrera y dos imparables en seis entradas con nueve ponches y dos boletos.
El novato de Nueva York, Cam Schlittler, permitió una carrera y tres hits en cinco entradas y un tercio. Ponchó a seis y dio un boleto.
Por los Yankees, el panameño José Caballero bateó de 5-2 con una carrera anotada; y el dominicano Jasson Domínguez de 4-1.
Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una anotada y una impulsada.