Ben Rice dispara grand slam y los Yankees superan a los Orioles

El grand slam decisivo de Ben Rice en la parte alta de la décima entrada llevó a los Yankees de Nueva York a una victoria de 7-1 sobre los Orioles de Baltimore el domingo, manteniendo la presión sobre Toronto, que ocupa el primer lugar en la División Este de la Liga Americana.

Nueva York se mantuvo a dos juegos de los Azulejos —quienes ganaron en Kansas City— gracias a Rice, quien tuvo cuatro imparables e impulsó cinco carreras. Su batazo al jardín entre derecho y central en la 10ma entrada contra Keegan Akin rompió un empate a uno. Jazz Chisholm Jr. añadió un jonrón en solitario y Anthony Volpe un sencillo productor antes de que terminara la entrada.

Kade Strowd (0-1) sufrió la derrota después de ponchar a los tres bateadores en la novena y dar un boleto a Aaron Judge para comenzar la décima.

David Bednar (6-5), uno de los seis relevistas utilizados por Nueva York, se llevó la victoria.

El dominicano Samuel Basallo bateó un cuadrangular en la quinta para los Orioles, y Rice respondió con un sencillo productor en la entrada siguiente.

El abridor de Baltimore, Kyle Bradish, aceptó una carrera y dos imparables en seis entradas con nueve ponches y dos boletos.

El novato de Nueva York, Cam Schlittler, permitió una carrera y tres hits en cinco entradas y un tercio. Ponchó a seis y dio un boleto.

Por los Yankees, el panameño José Caballero bateó de 5-2 con una carrera anotada; y el dominicano Jasson Domínguez de 4-1.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una anotada y una impulsada.