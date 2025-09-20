Los Tigres vuelven a perder y siguen perdiendo terreno en la cima en el Este de la Americana

Nacho Álvarez Jr. conectó los dos primeros jonrones de su carrera en la MLB, luego añadió un sencillo que empató el juego en la novena entrada y los Bravos de Atlanta consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar el sábado 6-5 a los Tigres de Detroit.

Los Tigres han perdido cinco partidos seguidos y ocho de los últimos nueve. Su ventaja en la División Central de la Liga Americana se ha reducido a juego y medio sobre los Guardianes de Cleveland, quienes están disputando una doble cartelera ante los Mellizos de Minnesota.

Los Bravos estaban abajo 5-4 al entrar en la novena. Ozzie Albies y Ha-Seong Kim comenzaron la novena con sencillos ante Will Vest (6-5), pero él ponchó a Michael Harris II y Sandy León.

Eso trajo al bate a Álvarez, quien ya había conectado cuadrangulares en la tercera y octava entradas. Bateó un sencillo a la derecha para empatar el juego y Jurickson Profar siguió con un hit para poner a los Bravos adelante.

Raisel Iglesias lanzó la novena para su 27mo salvamento. Dylan Dodd (1-0) obtuvo la victoria en relevo con una octava entrada sin carreras.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 3-0 con una anotada, Sandy León de 4-0.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-3 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0 con una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.