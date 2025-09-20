Salcedo triunfa y regresa a la cima en la LDF

El onceno representativo de la provincia Hermanas Mirabal venció un gol por cero al club Atlético Pantoja en el estadio Domingo Polonia por la fecha siete del torneo de la LDF.

Los salcedenses fueron contundentes en defensa y evitaron en todo momento que Pantoja tuviera ocasiones claras de gol.

El único gol del partido fue obra de lateral Carlos Rossell en el último minuto de la etapa inicial.

En el segundo tiempo se mantuvo el libreto, partido con mucha intensidad, pero con pocas ocasiones para ambos clubes.

Con el triunfo Salcedo fc llegó a quince puntos al igual que Pantoja y Cibao, pero Salcedo tiene mejor diferencia de goles y por eso es líder a la fecha.

Jarabacoa le gana el duelo de La Vega

En partido celebrado en el estadio Junior Mejía el conjunto de la montaña derrotó dos goles por uno a su rival de provincia, el Atlético Vega Real.

Los visitantes de La Vega abrieron el marcador del encuentro con gol del ariete José Barragán al treinta y dos. Pero cuatro minutos más tarde el juvenil Deivi Marte igualó las acciones para los de la montaña.

Pese a estar con un jugador menos desde bien temprano en el partido tras la expulsión de Jayson Madé, Jarabacoa fc no bajo los brazos y en la última jugada del partido logró el gol de la victoria, tras una perfecta ejecución de Jesus Rosa de un tiro libre de más de veinte metros de distancia de la portería vegana.

Jarabacoa fc venía de una racha negativa de tres derrotas consecutivas y con la victoria llegaron a siete puntos. De su parte el Atlético Vega Real se mantiene con ocho unidades.

La jornada siete cierra este domingo con dos partidos. A las cuatro en Puerto Plata el Atlántico fc recibe a Moca fc, y a las seis en el Panamericano de San Cristóbal los universitarios de OyM serán locales ante el Atlético San Cristóbal.