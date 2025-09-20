Rafael Devers en ruta a tener una extraña campaña de 163 partidos jugados

Jugar 162 partidos es la máxima prueba de durabilidad para los jugadores de posición, pero ese récord se ha vuelto cada vez más raro en los últimos años. Solo cuatro jugadores de Grandes Ligas participaron en todos los partidos de la temporada regular el año pasado, lo que subraya la dificultad de mantenerse en el campo de forma consistente durante un período de seis meses.

Entre los jugadores de posición de los Gigantes, solo Rafael Devers aún tiene posibilidades de completar una campaña de 162 juegos este año. De hecho, tiene la posibilidad de alcanzar una marca aún más exclusiva.

Tras alcanzar proeza

Si Devers juega en los últimos ocho juegos de los Giants de la temporada, terminará apareciendo en 163 juegos en 2025, un subproducto divertido de su intercambio de mitad de temporada de Boston a San Francisco (agradecimiento a este astuto usuario de Reddit por señalar esto recientemente).

Si Devers alcanza el umbral, se convertirá en el primer jugador en jugar en más de 162 juegos de temporada regular desde Justin Morneau en 2008, cuando los Mellizos y los Medias Blancas se vieron obligados a jugar un desempate en el Juego 163.

primer tras todd zeile

El último jugador en disputar más de 162 partidos en una sola temporada como resultado de un traspaso fue Todd Zeile en 1996. Zeile jugó 134 partidos con los Phillies y luego 29 más tras ser traspasado a los Orioles, quienes jugaron 163 partidos esa temporada debido a un empate por suspensión contra los Rangers. (Las reglas de la MLB en ese momento reconocían las estadísticas de un partido suspendido, pero aun así exigían que el enfrentamiento se recuperara como un juego aparte en el calendario).

Desde que la Liga Americana cambió a un calendario de 162 juegos en 1961 (la Liga Nacional seguiría su ejemplo en 1962), solo 33 jugadores han jugado 163 o más juegos en una temporada .

logros

Devers, quien apareció en 73 juegos para los Red Sox antes de hacer su debut con los Giants en el juego número 73 del año de San Francisco, ahora tiene la oportunidad de agregar su nombre a la lista.

“Quizás tengamos que intentar que eso suceda”, dijo el mánager Bob Melvin. “Simplemente le gusta jugar béisbol. De verdad. Creo que ser el bateador designado probablemente también le ayude a jugar 162 carreras. Pero no lo sabía. Es genial”.

Que una hazaña tan única esté al alcance de Devers es aún más notable considerando que el toletero de 28 años no estaba completamente saludable cuando los Gigantes lo adquirieron el 15 de junio. Devers lidió con una persistente lesión en la ingle que inicialmente lo limitó a las funciones de bateador designado, aunque logró superar el problema e hizo su primera aparición en su carrera en la primera base el 22 de julio.

“Cuando lo contratamos, estaba un poco lastimado”, dijo Melvin. “Fue difícil incluso ponerlo a jugar en la posición que queríamos porque estaba lastimado. Aun así, salió y se esforzó al máximo”.

Los Gigantes casi le dieron a Devers un día libre completo el 24 de agosto en Milwaukee, pero terminó entrando al partido como bateador emergente en la novena entrada, lo que mantuvo en juego la posibilidad de una temporada de 163 juegos. No ha salido de la alineación titular desde entonces, bateando .233 con un OPS de .776 y 16 jonrones en 82 juegos con los Gigantes este año.

“Lo que descubrí de Rafael Devers es que lo que le hace sonreír es jugar béisbol”, dijo Melvin. “Tenemos suerte de tenerlo. Si nos fijamos en los números que ha acumulado en general —las bases por bolas, las carreras, las impulsadas, toda su producción—, ha sido fantástico. Será un Gigante por mucho tiempo. Tenemos suerte de tenerlo”.