Mike Trout llega a 400 jonrones en su carrera en GL

Mike Trout conectó su jonrón número 400 de su carrera , Kyle Hendricks lanzó siete entradas y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron el sábado 3-0 a los Rockies de Colorado.

Trout alcanzó el hito en la octava entrada cuando conectó un jonrón solitario de 485 pies al jardín central izquierdo ante el relevista de los Rockies Jaden Hill para extender la ventaja de los Angels a 3-0.

El tres veces MVP de la Liga Americana solo tuvo un jonrón en sus 36 juegos anteriores.

Taylor Ward y Nolan Schanuel también conectaron jonrones para los Angels, que rompieron una racha de ocho derrotas. El jonrón de Ward fue su 34.º de la temporada, lo que lo coloca en el décimo puesto con más jonrones en las mayores.

En su apertura número 300 de su carrera, y la primera desde que permitió nueve carreras limpias, su máximo en la derrota del 14 de septiembre ante los Marineros de Seattle, Hendricks (8-10) solo permitió tres hits y ponchó a cinco bateadores sin conceder bases por bolas. Ha permitido tres o menos carreras limpias en 13 de sus últimas 18 aperturas.

Luis García logró su segundo salvamento de la temporada tras lograr que Jordan Beck conectara un roletazo para doble play con las bases llenas y terminando el juego.

El abridor de Colorado, Germán Márquez (3-15), lanzó un buen partido en el que permitió cuatro hits y dos carreras limpias, mientras ponchaba a cinco en siete entradas, su mayor cantidad en la temporada.

Hunter Goodman tuvo dos de los cinco hits de los Rockies.

