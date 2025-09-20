Juan Soto batea de 5-2, remolca una en el fracaso de los Mets ante los Nacionales

Daylen Lile disparó un jonrón dentro del parque en la undécima entrada que envió a los Nacionales de Washington a una victoria el sábado 5-3 sobre los Mets de Nueva York.

Con corredor en primera base y un out, Lile conectó un sinker 2-2 de Tyler Rogers (4-6) contra el muro del jardín central. La pelota rebotó lejos de Cedric Mullins mientras el veloz Lile recorría las bases y anotaba fácilmente con una barrida de cabeza en el home.

PJ Poulin retiró a los tres bateadores en orden en la mitad inferior para su primer salvamento de su carrera, lanzando un tercer strike cantado más allá de Juan Soto para terminarlo.

Fue una derrota costosa para los Mets, que comenzaron la jornada con una ventaja de dos juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York ha perdido 10 de 14 juegos en total.

La victoria rompió una racha de seis derrotas para los Nacionales, que se ubican en el último lugar, y aseguró que no perderán 100 juegos esta temporada.

Tres lanzadores de Washington mantuvieron a Nueva York sin permitir carreras durante siete entradas, antes de que el bateador emergente Mark Vientos conectara un doble de dos carreras en la octava y Soto empatara el juego 3-3 con un sencillo productor en la novena.