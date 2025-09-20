Dominicana triunfa en inicio de clasificatorio Norceca 2025

Las representantes de República Dominicana, Yari Cleto y Julibeth Payano, salieron victoriosas este viernes en el clasificatorio de voleibol de playa Norceca, que se celebra en esta ciudad.

Cleto y Payano se impusieron en su primer compromiso dos sets por cero (21-7, 21-10) ante las representantes Isla Cayena Deajra Tulloch y amanda Robinson, en el torneo que otorga los boletos al Mundial que se celebrará en Australia en el mes de noviembre.

En su segundo encuentro de la jornada las criollas doblegaron dos sets por cero (21-9, 21-10) a las salvadoreñas Fernanda Argueta y Keiry Guzmán.

“Pese a las inclemencias del tiempo pudimos dominar nuestros dos partidos de la primera jornada de este clasificatorio. El objetivo es poder llegar al mundial y mejorar nuestro posicionamiento en el ranking”, expresaron Payano y Cleto sobre el evento que se desarrolla en la playa Los Corales.

Tras concluido el clasificatorio se realizará la novena edición del Clásico del Circuito Norceca de Voleibol de Playa del 26 al 28 del presente mes en el mismo escenario de playa Los Corales.

El clasificatorio cuenta con el respaldo del alcalde de Verón Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), al igual que de Industria San Miguel del Caribe, entre otros.

Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, Islas Vírgenes, Canadá, México, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Isla Cayena, Cuba, República Dominicana.

El evento está organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo, Marketing Sport Event, cuenta con el apoyo de la confederación Norceca, Alcaldía de Verón, ASOLESTE, entre otros.