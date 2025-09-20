Otra campaña de 30-30 para José Ramírez

El dominicano José Ramírez conectó un jonrón, con lo que aseguró su tercera temporada de 30-30 de su carrera y los Guardianes de Cleveland vencieron el sábado 6-0 a los Mellizos de Minnesota en el primer juego de una doble cartelera.

Bo Naylor bateó dos cuadrangulares, George Valera y Daniel Schneemann también tuvieron vuelacercas, y Cleveland ganó su noveno juego consecutivo y el 14mo de los últimos 15 para acercarse a juego y medio de Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana, perdió 6-5 ante Atlanta.

Ramírez pegó una línea al jardín derecho en la primera entrada. Junto con sus 40 bases robadas, su 30mo cuadrangular le permitió alcanzar el 30-30 por tercera vez en su carrera, un récord para la franquicia.

Ramírez es también el segundo bateador ambidiestro y segunda tercera base en la historia de la MLB con tres temporadas de 30-30 , uniéndose al extoletero de los Mets, Howard Johnson, en ambas categorías. Además de Ramírez y Johnson, solo Alfonsio Soriano (cuatro veces), Bobby Bonds (cinco) y Barry Bonds (cinco) tienen más de dos temporadas de 30-30.Ryan (13-9) permitió cuatro carreras limpias en seis hits y ponchó a cinco en cinco entradas. Los cuatro jonrones fueron un máximo de la temporada. En sus últimas seis aperturas, el lanzador estelar tiene un récord de 1-4, permitiendo 22 carreras limpias en 27 entradas.

Slade Cecconi (7-6) tuvo su tercera apertura consecutiva fuerte para Cleveland, permitiendo solo dos hits en siete entradas en blanco. Ponchó a ocho.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 3-0, José Ramírez de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Gabriel Arias de 4-0.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-0.