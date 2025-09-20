Aaron Judge conecta jonrón 49 y los Yankees logran importante triunfo

Aaron Judge conectó su jonrón número 49, Giancarlo Stanton disparó un cuadrangular de tres carreras y los Yankees de Nueva York contaron con una actuación dominante del lanzador Carlos Rodón en una victoria de 6-1 sobre los Orioles de Baltimore el sábado por la noche.

Nueva York se acercó a dos juegos del primer lugar de la División Este de la Liga Americana, detrás de Toronto, que perdió ante Kansas City. Tanto a los Yankees como a los Blue Jays les quedan siete juegos, y Toronto tiene el criterio de desempate.

Stanton puso a Nueva York arriba 3-0 en la primera entrada con su jonrón número 450 de su carrera, y Judge conectó un jonrón al abrir la tercera. Ambos jonrones fueron de Tomoyuki Sugano (10-9), quien lanzó 87 lanzamientos en tres entradas estresantes antes de ser relevado.

Con una ventaja temprana, Rodón (17-9) no tuvo problemas para alcanzar su mejor marca personal de victorias. El zurdo de 32 años permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas, concedió una base por bolas y ponchó a ocho.

Coby Mayo impulsó con un doblete la única carrera de los Orioles en la séptima.

Los Orioles, últimos en la tabla y plagados de lesiones, igualaron un dudoso récord de las Grandes Ligas cuando José Espada entró a lanzar la séptima entrada. Es el jugador número 70 utilizado por Baltimore esta temporada, igualando la marca establecida por los Marlins de Miami en 2024.

Momento clave

Sugano retiró a los dos primeros bateadores de la primera entrada antes de que Judge y Cody Bellinger conectaran sencillos antes de que Stanton conectara un elevado al jardín opuesto que sobrepasó la pizarra del jardín derecho. Nueva York ha anotado en la primera entrada en 61 juegos, la mayor cantidad en las mayores, y tiene un récord de 42-19 en esos juegos.

Estadística clave

Solo cuatro jugadores en la historia del béisbol consiguieron más jonrones que Stanton después de 1719 juegos: Mark McGwire, Babe Ruth, Alex Rodríguez y Harmon Killebrew. Los 450 jonrones de Stanton son la mayor cantidad entre los jugadores en activo.