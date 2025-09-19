Marcus Rashford y Joan García, dos fichajes que brillan en un Barça más maduro

El delantero Marcus Rashford y el guardameta Joan García, dos de los tres fichajes del Barcelona para la temporada 2025-26, despuntaron en el debut del equipo azulgrana en la fase liga de la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-2), en el que los pupilos de Hansi Flick mostraron su madurez en un desplazamiento exigente.

El jugador británico, propiedad del Manchester United, fue profeta en su tierra anotando los dos goles de la victoria azulgrana, mientras que el exportero del Espanyol sostuvo a su equipo en el primer tiempo con una parada clave y se mostró muy seguro con los pies ante la presión de sus rivales.

Pedri, clave en los minutos finales

Bruno Guimaraes disputa el balón con Pedri, a la derecha, y Marcus Rashford, a la izquierdaJon Super/AP

Ambos fueron los jugadores más destacados junto con Pedro González 'Pedri', que tras el tanto de las 'Urracas' en el minuto 90 se adueñó del balón para amarrar los tres puntos para su equipo.

En los más de siete minutos que duró el tiempo añadido, los futbolistas azulgranas encontraron esa tranquilidad que quizá les faltó hace unos meses en las semifinales de la 'Champions' contra el Inter de Milán (4-3).

En San Siro, Raphinha marcó el 2-3 en el minuto 86 que parecía definitivo para sellar el pase a la final, pero Francesco Acerbi, en el 92, forzó la prórroga que confirmaría la eliminación azulgrana tras el tanto de Davide Frattessi.

En St James' Park, el Barça aprendió la lección y durmió el encuentro, ya fuera a través de la templanza de Pedri con el balón o la inteligencia de Casadó al forzar una amarilla para evitar una transición peligrosa del Newcastle, que, tras el gol, apenas generó peligro a la portería de Joan García, uno de los protagonistas del encuentro.

Joan García, un debut notable en 'Champions'

Joan García detiene el balón tras un disparo de Harvey Barnes durante el partido de contra el Newcastle en la Liga de CampeonesJon Super/AP

El arquero catalán firmó una actuación más que solvente en su debut en la máxima competición europea ante un rival que este verano se interesó en su situación antes de firmar por el Barça.

Ni la exigencia del partido ni el escenario intimidaron al jugador de Sallent, que exhibió sus virtudes -seguridad en los duelos aéreos y reflejos felinos- y se mostró solvente con el balón en los pies.

Tras el partido, admitió que el estilo del Barcelona es "totalmente diferente" al que estaba acostumbrado en el Espanyol, pero explicó que su adaptación está siendo rápida: "No participo tanto con paradas, pero en el juego de pies y las salidas a espalda de defensa estoy mucho más atento. De momento va todo bien, me estoy sintiendo muy cómodo".

Rashford, decisivo con sus goles

Si Joan García brilló en el primer tiempo con una intervención clave en el minuto 24 a disparo de Barnes, Marcus Rashford apareció en el segundo con un sublime cabezazo y un zapatazo a la escuadra.

El internacional inglés anotó sus primeros dos goles como jugador del Barcelona, que en verano cerró un acuerdo para su cesión con el Manchester United, club del que se fue por la puerta de atrás después de dos temporadas irregulares.

En la rueda de prensa previa, Flick ya señaló al británico como relevo de Lamine Yamal, ausente en los dos últimos partidos por unas molestias en la zona del pubis. "No pasa nada, tenemos a Rashford", recordó el técnico de Heidelberg.

Y Marcus, con dos goles más propios de un '9' y no de un extremo izquierdo, posición que está ocupando en los primeros partidos con el Barça, le dio la razón a su entrenador.

"Está yendo bien la experiencia en Barcelona, estoy aprendiendo mucho, es otro fútbol, pero estoy disfrutando mucho", dijo Rashford tras el encuentro.

Su llegada se produjo este verano después de que el club catalán, condicionado por su delicada situación económica, no pudiera hacerse con los servicios del futbolista del Athletic Club Nico Williams.

Su cesión se sumó a los fichajes de Joan García, por el que el Barça pagó la cláusula de rescisión de 26,3 millones de euros, y del atacante Roony Bardghji por una cifra cercana a los 2,5 millones.

En total, el Barça desembolsó algo menos de 29 millones de euros el pasado verano, una cifra muy alejada de las inversiones millonarias realizada por algunos de sus competidores directos en la lucha por conquistar la 'Champions', competición en la que Rashford y Joan García ya han destacado en la primera jornada.