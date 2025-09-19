Alexander Ogando: "Me alegra volver a estar entre los mejores del mundo"

El dominicano Alexander Ogando, sexto en la final de los 200 metros lisos de los Mundiales de atletismo en el Estadio Olímpico de Tokio con un crono de 20.01, dijo marcharse de Japón "feliz y alegre por volver a estar entre los mejores del mundo".

Ogando, entrenado por Félix Sánchez, ha demostrado en Tokio mucha más habilidad sobre la pista en los 200 metros, su verdadera prueba, después de correr también los 400, en los que no pasó la primera ronda.

En este mismo escenario de la capital japonesa, en 2021, en los Juegos Olímpicos, Ogando se llevó la plata con el relevo de República Dominicana del 4x400.

"Tengo buenos recuerdos de haber ganado una medalla olímpica aquí. Estoy muy feliz y alegre de volver a estar entre los mejores del mundo", dijo Ogando, que agradeció a su entrenador por la ayuda para conseguir los éxitos.

"He aprendido muchísimo de mi entrenador (dos veces campeón olímpico de 400 vallas), Félix Sánchez. Es como un padre para mí", finalizó.

Esta es la tercera final mundial de 200 que disputa Ogando, tras la de Eugene 2022 (quinto) y Budapest 2023 (séptimo).