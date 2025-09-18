Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

luis castillo

Luis Castillo lanza de manera brillante en la blanqueada de los Marineros 2-0 sobre Kansas

Logra su victoria 10, tras lanzar 6.0 entradas, aceptó 3 hits y abanicó a tres; Seattle empata con los Astros

Luis Castillo realiza un pitcheo al pentágono durante su labor en que detuvo la ofensiva de los Reales de Kansas.Fuente externa

El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Marineros de Seattle vencieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Marineros se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienza la noche del viernes.

El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su 36º salvamento.

Por los Marineros, el dominicano Victor Robles con una anotada.

Por los Reales, el venezolano Salvador Perez de 3-1.

Castillo (10-8) se enfrentó al lanzador de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras —una de ellas sucia— mientras lanzaba hasta la octava entrada.

