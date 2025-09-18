Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cibao FC visita este viernes a los Delfines del Este en partido de la LDF

El choque está programado para las 4:00 de la tarde teniendo como escenario el parque del Este

Angel Pérez es uno de los jugadores claves de Cibao FC.Fuente externa

Listín DiarioSantiago

Cibao FC visitará este viernes a los Delfines del Este, en partido que comenzará a las 4:00 de la tarde en el estadio Parque del Este, en partido que abrirá la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor deportivo José Rafael Abinader.

El onceno naranja suma 12 puntos, igual que el debutante Salcedo y se encuentran a 3 unidades de los líderes del Club Atlético Pantoja.

Mientras que los Delfines del Este suman 6 unidades, en la séptima posición de la tabla.

Los 12 puntos del Cibao FC son producto de 4 victorias y 2 derrotas en los primeros 6 encuentros.

Los crustáceos registran un triunfo, tres empates y dos derrotas, para totalizar los 6 puntos.

Los campeones defensores tiene 11 goles anotados en los primeros 6 encuentros, mientras su portería, que defiende Miguel Lloyd, ha sido vulnerada en 5 ocasiones, para un saldo positivo de más 6.

Sus adversarios Delfines del Este han anotado 6 goles, mientras que guardametas han sido superados 8 veces, para un saldo negativo de menos 2.

El máximo goleador del Cibao FC, dirigido por Junior Schheldeur, es el dominico-español; Ángel Pérez, quien tiene 5 goles.

Han anotado un gol cada uno por el club naranja, Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta, Edwarlyn Reyes y Jean Carlos López. En el partido anterior contra Jarabacoa FC, Cibao FC anotó un autogol.

Yornier Hurtado tiene 2 goles anotados por los Delfines, en tanto que Arles Abonia, Cristian Mena y Christopher Almonte, tienen uno por cabeza.

OTROS JUEGOS

La jornada 7 enfrentará el sábado a los vecinos Jarabacoa FC y Atlético Vega Real, en el estadio Junior Mejía desde las 4:00 de la tarde, mientras que Salcedo FC recibirá en el Domingo Polonia al Atlético Pantoja a las 4:00 de la tarde.

El domingo Moca FC estará de visita en el Leonel Placido, de Puerto Plata para medirse fuerzas con el Atlántico, donde el balón será echado a rodar a las 4:00 de la tarde.

El cierre de la jornada 7 será en el estadio Panamericano, cuando la Universidad O&M sea anfitriona del Atlético San Cristóbal a partir de las 6:00 de la tarde.

