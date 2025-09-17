Unos Toros renovados esperan retomar el camino del éxito

Para retornar a los senderos del éxito, los Toros se aferran a rostros nuevos, quienes forman parte de la renovación a la que se ha abocado la franquicia para el venidero torneo.

Muchos de los viejos hombres tomaron diferentes destinos, y con ellos la gerencia general espera que también se marchen tres sotanos en los pasados cuatro campeonatos.

Y en su lugar retornen las clasificaciones hacia la siguiente fase como ocurrió de manera seguida desde el 2018 al 2021.

Ya miembros, quienes fueron ídolos de los romanenses como Christian Adames, Fernando Abad, Webster Rivas, Gustavo Núñez entre otros dijeron adiós en la pasada agencia libre.

Para este torneo figuras frescas como Denzer Guzmán (paracorto) Rafael Lantigua (Intermedista), Marcos Luciano, Feldein Celestén, Ivan Castillo, Pablo Reyes, Welbys Francisca entre otros serán parte de las caras que tendrá el equipo, de cara a mejorar la foja de 17-32 que registraron en la pasada contienda invernal en que quedaron a siete partidos del cuarto puesto.

Jesús Mejía, el flamante ejecutivo, quien ingresa a su tercera campaña al frente de operaciones de béisbol del plantel, afirma que la apertura temprano de los entrenamientos obedece a que desde ya se busca crear una química ganadora propiciada de la mezcla de jóvenes talentos y el fortalecer posiciones claves.

Jesús Mejía, gerente de los Toros, expresa que se ha realizado un gran trabajo en busca de que la situación mejore para los Toros en el venidero torneo.Fuente externa

“Por eso arrancamos los entrenamientos temprano y desde ya evaluamos los jugadores que estuvieron en ligas independientes o que no jugaron en verano, así como aquellos que terminaron sus temporadas en México sin llegar a los playoffs", explicó Mejía tras conversar con Listín Diario sobre novedades que traen los Toros en busca de superar cuatro campas seguidas en que ni siquiera han alcanzado los 20 triunfos en la Serie Regular.

Y Mejía colocó a Guzmán, de 21 años, subido recientemente por Anaheim y quien el martes se inauguró con su primer jonrón en Grandes Ligas frente a Freddy Peralta, así como a Lantigua, tomándose su “tacita de café” con los Filis, como la combinación de doble matanzas del equipo desde los primeros días. Lantigua cuenta con 27 años y ya ha jugado un poco en la pelota invernal con Gigantes y los propios Toros.

“Ellos necesitarán jugar mucho béisbol y la Liga Dominicana representa la mejor vitrina para seguir desarrollándose”, sostuvo mejía.

Yairo Muñoz, Luciano, Luis Valdez, Ronald Guzmán, quien jugará en la inicial, los veteranos Ramón Torres y Richard Ureña, son dos jugadores que complementarán un sólido cuadro interior.

Simón y Brito bajas sensibles

Mejía admitió que el conjunto sufrirá la baja sensible de Ronny Simon, quien en los pasados años había sido su mejor jugador, debido que sería operado del hombro, pues se lesionó en un deslizamiento. Asimismo, Juan Brito, un prospecto de los Guardianes de Cleveland y buscarán la forma de suplantarlos.

Pero, habrán buenos alientos, pues Bryan De la Cruz, jardinero con cinco años de experiencia de Grandes Ligas, se estaría integrando en las primeras semanas, mientras que Jeimer Candelario, Eloy Jiménez, Manuel Margot en un momento de la jornada regular.