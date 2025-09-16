Los Yankees desperdician gran ventaja y ganan con precariedad a los Mellizos

David Bednar apenas logró sacar los últimos tres outs y los Yankees de Nueva York resistieron para vencer el martes 10-9 a los Mellizos de Minnesota después de casi desperdiciar una ventaja de nueve carreras.

Anthony Volpe tuvo dos hits y una carrera impulsada en su regreso a la alineación titular después de recibir una inyección de cortisona en su hombro izquierdo, y Trent Grisham conectó un jonrón de tres carreras en el segundo mientras todos los abridores de Nueva York tuvieron un hit y los Yankees construyeron una ventaja de 10-1 en el segundo.

El novato Cam Schlittler permitió cuatro carreras, tres hits y cinco bases por bolas en 4 2/3 entradas, pero los Yankees mantuvieron la ventaja para reabrir una ventaja de dos juegos sobre Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Nueva York se mantuvo a cinco juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana.

El bullpen de Nueva York tiene una efectividad de 5.49 desde el receso del Juego de las Estrellas.

Volpe, en una racha de 2 de 21, hizo su primera apertura desde el 9 de septiembre. Grisham conectó su jonrón número 31, el más alto de su carrera.

Ben Rice agregó tres hits e impulsó una carrera para Nueva York, que se recuperó después de perder el primer partido de la serie del lunes por 7-0 .

Mark Leiter Jr. (6-7) permitió un hit en 1 2/3 entradas sin anotaciones.

Con los Yankees aferrados a una ventaja de 10-8, Devin Williams lanzó una octava entrada perfecta. Bednar permitió el jonrón de Trevor Larnach con un out en la novena, luego retiró a Kody Clemens con un roletazo y ponchó a Royce Lewis para su 25.º salvamento en 28 oportunidades.

Zebby Matthews (4-6) duró tres entradas, permitiendo 11 hits, un récord personal, e igualando su peor marca con nueve carreras.

Los Mellizos consiguieron jonrones de James Outman ante Schlittler y Ryan Fitzgerald contra Ryan Yarbrough mientras anotaban siete carreras en la quinta y sexta entrada.