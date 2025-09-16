Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El Deporte

Punta Blanca rinde un merecido homenaje a Don César Rivera

El veterano hombre del deporte nacional festeja en esta semana el natalicio 95.

César Rivera y Teddy García realizan el saque de honor de inauguración de la edición número 18 del Torneo de Golf Invitacional Punta Blanca 2025.

Félix OlivoBavaro, Higuey

Hola Fiebruses. Hace unos 25 años tuve la fortuna de conocer a César Rivera. En esa época ya tenía 70 años y su aguda voz permeaba el incipiente golf nacional en la aplicación y educación de las reglas del golf. La primera vez que lo vi fue en un seminario de reglas que impartió a nombre de FEDOGOLF en una de las aulas de la Universidad APEC, y de una vez “hice click” con él. El tiempo ha pasado y conservamos una amistad que valoro en su justa dimensión. Hoy día César se mantiene “como el primer guandul”, con más años, pero con su mente lúcida y lista para aplicar las reglas, cual juez mallete en mano. Esta semana el Grupo Dominico Catalán y el Punta Blanca Golf Club le dedicaron la edición número 18 de su torneo invitacional anual, y la respuesta de los participantes fue de admiración y cariño hacia Cesar. El torneo contó con una participación de 120 jugadores por día y se jugó en formato Stroke Play Individual, premiando mejor score gross y tres netos por categoría. Las actividades iniciaron el viernes con un gran coctel - cena de gala en el cual se realizó el reconocimiento formal a Don César, quien expresó mucha emoción al recibir la placa dedicatoria del evento. Las dos rondas se jugaron sábado y domingo, culminando con la premiación en el salón de eventos del Majestic Resorts.

GANADORES: César Rodríguez fue el gran campeón con 149 golpes. En la categoría, A Enrique Rodríguez (-3) ocupó la primera posición, secundado por Franklin Sánchez (-2), y en tercero, Rodrigo Santana (+1). En el grupo B, Sigfrido Veras ganó el gross con 159. El primer lugar correspondió a Maiker Ramírez (-4), con Héctor Alfaro en segundo (-2), y en tercero, Billy Santos (+1). En la categoría C, Paul Shein ganó el bruto con 175. El primer neto lo obtuvo Jesús Padilla (-4), el segundo Fernando de los Santos (-1), y el tercero, Gustavo Gimondo (+2). Jorge Puente dominó la Senior A con 156, escoltado por Freddy Sierra (-1), Jorge Reynoso hizo +1, y Bryan Byford terminó con (+2). Eddy Cabreja con 158 ganó el gross de la Senior B, y Andrés Moreno Carrasco ganó el neto (+8)*, dejando el segundo puesto a Paul Scheer (+8)*, y el tercero a Teodoro Reyes (+9). Cecilia Rosado (160) fue la campeona gross por las damas, y Kyung Kim ganó el primero neto (+4). En segundo y tercero llegaron Eneida Martínez (+6) y Susan Schein (+37), respectivamente. En los premios espaciales, por las damas, ganaron, en la primera ronda Eneida Martínez (acercamiento hoyo 6), y Juana Bodré el drive más preciso (hoyo 10), y en la segunda ronda, Susan Schein ganó el acercamiento (H6), y el drive más largo del hoyo 12 lo ganó Cecilia Rosado de Nord. Por los caballeros, en la primera ronda ganaron, José Fontan (acercamiento hoyo 13), y Julio Pérez el drive más preciso (hoyo 4). En la segunda ronda, Eddy Cabreja ganó el acercamiento del hoyo 13, y Casimiro Richiez se alzó con el drive más largo del hoyo 9. (*) Desempate por tarjetas.

Felicito a Teddy, Antonio Ramis, Tomás Mercedes, Angelina Taveras, Quino Montero, y a todo el staff de Punta Blanca, por el éxito del evento. En 2026 nos volveremos a ver las caras. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X).

