Punta Blanca rinde un merecido homenaje a Don César Rivera

Hola Fiebruses. Hace unos 25 años tuve la fortuna de conocer a César Rivera. En esa época ya tenía 70 años y su aguda voz permeaba el incipiente golf nacional en la aplicación y educación de las reglas del golf. La primera vez que lo vi fue en un seminario de reglas que impartió a nombre de FEDOGOLF en una de las aulas de la Universidad APEC, y de una vez “hice click” con él. El tiempo ha pasado y conservamos una amistad que valoro en su justa dimensión. Hoy día César se mantiene “como el primer guandul”, con más años, pero con su mente lúcida y lista para aplicar las reglas, cual juez mallete en mano. Esta semana el Grupo Dominico Catalán y el Punta Blanca Golf Club le dedicaron la edición número 18 de su torneo invitacional anual, y la respuesta de los participantes fue de admiración y cariño hacia Cesar. El torneo contó con una participación de 120 jugadores por día y se jugó en formato Stroke Play Individual, premiando mejor score gross y tres netos por categoría. Las actividades iniciaron el viernes con un gran coctel - cena de gala en el cual se realizó el reconocimiento formal a Don César, quien expresó mucha emoción al recibir la placa dedicatoria del evento. Las dos rondas se jugaron sábado y domingo, culminando con la premiación en el salón de eventos del Majestic Resorts.

GANADORES: César Rodríguez fue el gran campeón con 149 golpes. En la categoría, A Enrique Rodríguez (-3) ocupó la primera posición, secundado por Franklin Sánchez (-2), y en tercero, Rodrigo Santana (+1). En el grupo B, Sigfrido Veras ganó el gross con 159. El primer lugar correspondió a Maiker Ramírez (-4), con Héctor Alfaro en segundo (-2), y en tercero, Billy Santos (+1). En la categoría C, Paul Shein ganó el bruto con 175. El primer neto lo obtuvo Jesús Padilla (-4), el segundo Fernando de los Santos (-1), y el tercero, Gustavo Gimondo (+2). Jorge Puente dominó la Senior A con 156, escoltado por Freddy Sierra (-1), Jorge Reynoso hizo +1, y Bryan Byford terminó con (+2). Eddy Cabreja con 158 ganó el gross de la Senior B, y Andrés Moreno Carrasco ganó el neto (+8)*, dejando el segundo puesto a Paul Scheer (+8)*, y el tercero a Teodoro Reyes (+9). Cecilia Rosado (160) fue la campeona gross por las damas, y Kyung Kim ganó el primero neto (+4). En segundo y tercero llegaron Eneida Martínez (+6) y Susan Schein (+37), respectivamente. En los premios espaciales, por las damas, ganaron, en la primera ronda Eneida Martínez (acercamiento hoyo 6), y Juana Bodré el drive más preciso (hoyo 10), y en la segunda ronda, Susan Schein ganó el acercamiento (H6), y el drive más largo del hoyo 12 lo ganó Cecilia Rosado de Nord. Por los caballeros, en la primera ronda ganaron, José Fontan (acercamiento hoyo 13), y Julio Pérez el drive más preciso (hoyo 4). En la segunda ronda, Eddy Cabreja ganó el acercamiento del hoyo 13, y Casimiro Richiez se alzó con el drive más largo del hoyo 9. (*) Desempate por tarjetas.

Felicito a Teddy, Antonio Ramis, Tomás Mercedes, Angelina Taveras, Quino Montero, y a todo el staff de Punta Blanca, por el éxito del evento. En 2026 nos volveremos a ver las caras. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X).