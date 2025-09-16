Freddy Peralta lanza en grande y logra su victoria 17

El estelar Freddy Peralta permitió dos hits, ponchó a 10 y ganó su 17mo juego, líder de la Liga Nacional, Christian Yelich disparó su 29no jonrón e impulsó tres carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el martes 9-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Peralta (17-6) extendió su récord personal de victorias e igualó a Max Fried, de los Yankees de Nueva York, en la cima de las mayores en victorias. Peralta también igualó el récord de la franquicia establecido por Zach Davies en 2017.

Peralta permitió una carrera y dos hits en seis entradas y dio dos bases por bolas. Los únicos contratiempos fueron el sencillo de Carter Kieboom y el primer jonrón de Denzer Guzmán.

Peralta tuvo mucho apoyo en su 31ª apertura de la temporada.

Yelich hizo el trabajo pesado, pero Sal Frelick bateó un elevado de sacrificio, Caleb Durbin, Andrew Vaughn y Jackson Chourio impulsaron una carrera cada uno y William Contreras conectó un sencillo que impulsó dos más.

Christian Moore agregó un jonrón solitario ante Grant Anderson en el séptimo.

El abridor de los Angelinos, Caden Dana (0-2), permitió cinco carreras y ocho hits en 3 2/3 entradas.

Kieboom hizo su debut con los Angelinos en la primera base, regresando a las mayores por primera vez desde el 1 de octubre de 2023, mientras estaba con Washington.

Los Angelinos seleccionaron el contrato de Kieboom antes del juego y colocaron al campocorto Zach Neto (distensión en la mano izquierda) en la lista de lesionados de 10 días.